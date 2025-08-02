أداء متباين للأسواق العربية في الأسبوع الأخير من يوليو

سجلت أسواق الأسهم الخليجية والعربية تبايناً ملحوظاً في أدائها خلال الأسبوع الأخير من يوليو، وسط تواصل زخم النتائج، إذ تراجع المؤشر السعودي بشكل طفيف وسط انخفاض في قيم التداول، كما تراجع سوق دبي 0.63% وسوق أبوظبي 0.23% .

بينما حققت مؤشرات بورصتي الكويت وقطر مكاسب، وفي المقابل اتسم أداء بورصة البحرين بالمزيج بين الصعود في المؤشر العام وتراجع مؤشرها الإسلامي.

أما في مصر، فقد أظهرت السوق أداءً متبايناً بين المؤشرات، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي، بينما انخفضت المؤشرات الأوسع نطاقاً، بالتزامن مع تراجع القيمة السوقية رغم زيادة قيمة وكمية التداول.

مُني المؤشر السعودي بخسائر أسبوعية، في الأسبوع الأخير من شهر يوليو، متراجعاً بنحو 0.23% أو 25 نقطة، مغلقاً عند مستوى 10.920.27 نقطة، مقارنة مع 10.945.8 نقاط بنهاية الأسبوع الماضي.

تراجعت قيم التداول إلى 21.2 مليار ريال، مقابل 22.75 مليار ريال بالأسبوع الماضي. فيما ارتفعت كميات التداول بنسبة 3.9%، إلى 2.39 مليار سهم، مقابل 2.3 مليار سهم للأسبوع الماضي.

تصدرت أسهم «شمس» قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع نسبته 13.51% خلال الأسبوع، تلتها أسهم الحفر العربية بانخفاض 10.97%، وأسهم أسمنت العربية بتراجع 9.37%، وبروج للتأمين بانخفاض 9.22%، وجمجوم فارما 8.15%.

بينما على الجانب الآخر، تصدرت أسهم بان قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 14.22%، تلتها أسهم الأندية للرياضة بارتفاع 10.08%، وأسهم ثمار 9.41%، ورسن 5.57%، والكيميائية 5%.

محصلة إيجابية

وسجلت مؤشرات بورصة الكويت محصلة أسبوعية «خضراء»، إذ ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.29% منهياً التعاملات عند مستوى 7604.67 نقاط.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.59% إلى 7613.71 نقطة، وارتفع المؤشر العام 0.30% إلى 8617.83 نقطة، كذلك مؤشر السوق الأول بارتفاع 0.24% عند 9294.2 نقطة.

ارتفعت القيمة السوقية للأسهم إلى 51.50 مليار دينار بنهاية الأسبوع، وتراجعت قيم التداول إلى 399.48 مليون دينار، وانخفضت أحجام التداول إلى 2.20 مليار سهم.

تصدرت أسهم أم القيوين قائمة الأكثر ارتفاعاً 155.70%، تلتها أسهم ورقية بنحو 35.47%، والإعادة 16.22% وفنادق 16.08%، وأركان 12.9%. بينما على الجانب الآخر تصدرت أسهم الأنظمة قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 16.33%، تلتها وربة كبيتل 11.45%، وديجتس 11.18%، والمساكن 11.09%، ويوباك 10.33%.

ارتفاع

وفي الدوحة، سجل المؤشر القطري ارتفاعاً 0.36% خلال أسبوع أو نحو 41 نقطة، مغلقاً عند مستوى 11261.62 نقطة.سجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 668.30 مليار ريال، مقارنة مع 663.8 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي.

بلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.98 مليار ريال، وأحجام التداول 726.68 مليون سهم، عبر 89.53 ألف صفقة منفذة. جاءت أسهم قطر للسينما وتوزيع الأفلام في صدارة الأسهم المرتفعة هذا الأسبوع بنمو 8.4%، تلتها أسهم القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بنسبة 6.4%.

والقطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 6%، ثم Ooredoo بنسبة 5.07% والبنك التجاري 4.3%. بينما تصدرت أسهم الكهرباء والماء القطرية قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 3% تلتها أسهم شركة ميزة كيو إس تي بي بنسبة 3.3%، وبنك قطر الدولي الإسلامي بنسبة 3.1%، والوطنية للإجارة 1.88%، وقطر لنقل الغاز المحدودة 1.83%.

أداء قوي

وارتفع مؤشر مسقط 30 خلال الأسبوع بنسبة 1.32% منهياً تعاملات الأسبوع عند 4780.98 نقطة. وسجلت القيمة السوقية نمواً بنسبة 1.08%. بينما تراجع حجم التداولات الإجمالي 22.79%، إلى 622.23 مليون ورقة مالية. وتراجعت قيمة التداولات 26.82%.

تصدر سهم سيمبكورب صلالة قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 13.57%، ثم المها للسيراميك 5.57%، والأنوار لبلاط السيراميك 5.17%، بينما على الجانب الآخر، تصدرت صناعة مواد البناء قائمة على المتراجعين بانخفاض 15.19%، والعنقاء للطاقة بنسبة 12%، وأسمنت عُمان بنسبة 10%.

صعود وتراجع

شهدت بورصة البحرين خلال الأسبوع المنتهي في 31 يوليو أداءً متبايناً على مستوى المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع المؤشر العام للأسهم بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1955.63 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 863.35 نقطة. على صعيد نشاط التداول، بلغ حجم الأسهم المتداولة نحو 9.79 ملايين سهم بقيمة إجمالية قاربت 1.84 مليون دينار بحريني.

تصدرت أسهم BMMI قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.26% تلتها أسهم BISB بنسبة 3.7% ثم ITHMR بنسبة 3.35%. بينما تصدرت أسهم GFH قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 5.19%، ثم أسهم GHG بانخفاض 2.33% و NHOTEL بنسبة 2.13%.

تأرجح المؤشرات

وفي مصر، ارتفع المؤشر الرئيسى «إيجي إكس 30» بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 34198 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان»، 0.58% ليغلق عند مستوى 10225.07 نقطة، وسجل مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» انخفاضاً بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 13807.50 نقاط .

خسر المال السوقي للبورصة المصرية نحو 12.3 مليار جنيه في أسبوع، ليسجل 2.399 تريليون جنيه. وارتفع إجمالي قيمة التداول إلى 388.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 9.503 مليارات ورقة منفذة على 565 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 349.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 8.330 مليارات ورقة منفذة على 488 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

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