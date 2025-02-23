تحرك عرضي لمعظم البورصات العربية يهديها «أسبوعاً أخضر»

سجلت الأسواق العربية أسبوعاً إيجابياً في المجمل، مع تحقيق معظم المؤشرات مكاسب متفاوتة وسط تحركات متباينة للسيولة والتداولات.

وواصل سوق دبي المالي مكاسبه السوقية للأسبوع الثالث على التوالي، محققاً مكاسب ناهزت 6.2 مليارات درهم في 5 جلسات، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، إلى جانب إعلان النتائج القوية للشركات والبنوك عن عام 2024.

وبرزت السوق الكويتية بمواصلة سلسلة مكاسبها للأسبوع الخامس على التوالي، كما سجلت بورصة قطر ارتفاعاً بعد استقرارها الأسبوع الماضي، واسترد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر مستويات 30 ألف نقطة.

فيما استقرت السوق السعودية عند مستوياتها السابقة تقريباً، مع انخفاض طفيف في القيمة السوقية وحجم التداولات. أما بورصتا البحرين والأردن، فقد واصلتا الأداء الإيجابي، فيما خالفت بورصة مسقط الاتجاه العام، وسجلت تراجعاً تحت ضغط انخفاض السيولة.

دبي

وواصل سوق دبي المالي مكاسبه السوقية للأسبوع الثالث على التوالي، محققاً مكاسب ناهزت 6.2 مليارات درهم في 5 جلسات، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، إلى جانب إعلان النتائج القوية للشركات والبنوك عن عام 2024. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة إلى 942.5 مليار درهم من 936.3 ملياراً في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي.

وفي أسبوع سجل مؤشر سوق دبي تراجعاً هامشياً بـ0.05 %، وتصدر سهم «الإمارات الإسلامي» ارتفاعات أسهم دبي، ليقفز 20.7 %. وارتفعت أسهم الاتحاد العقارية 18.3 %، والأسمنت الوطنية 12.9 %، والاستشارات المالية الدولية 10.1 %، وأملاك للتمويل 5.3 %، والصناعات الوطنية القابضة 5 %، والعربية للطيران 4.8 %.

في المقابل، تراجعت أسهم أمان 10.5 %، ودبي للتأمين 9.4 %، وشعاع كابيتال 6.97 %، الوطنية الدولية القابضة 6.15 %، وإعمار للتطوير 4.6 %. واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بنحو 964.7 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بأكثر من 496 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً سيولة 255.4 مليون درهم.

أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9618.34 نقطة متراجعاً هامشياً 0.08 % في أسبوع. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 679.75 مليون درهم في أسبوع، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 589.85 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 299.55 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم سوداتل للاتصالات 16.3 %، وطيران أبوظبي 15 %، ورابكو للاستثمار 9.8 %، وإي سفن- أذونات 5.9 %، وبنك الشارقة 5.5 %، وزاد حياة للتأمين 4.5 %، وإن إم دي سي 4.4 %.

في المقابل، انخفضت أسهم الإمارات للتأمين 11.95 %، وبنك الفجيرة الوطني 10 %، والاتحاد للتأمين 9.9 %، وبرجيل القابضة 9.7 %، وعمان والإمارات للاستثمار 9.3 %.

السعودية

استقر المؤشر السعودي عند مستوى 12388.15 نقطة (مقارنة مع مستوى 12385.00 نقطة) وبارتفاع هامشي 0.03 % (3.15 نقطة)، وذلك بعد أن كسر الأسبوع الماضي سلسلة مكاسبه الأسبوعية. فيما تراجعت القيمة السوقية إلى 10.239 تريليونات ريال سعودي، مقارنة مع 10.262 تريليونات الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لإجمالي قيم التداول خلال الأسبوع فقد سجلت 27.143 مليار ريال مقارنة مع 27.639 مليار الأسبوع الماضي. وسجلت كميات التداول 1.135 مليار سهم، بتراجع من 1.24 مليار سهم الأسبوع الماضي، وعبر 1,990,672 صفقة.

وتصدرت أسهم اتحاد اتصالات قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع 9.95 % ثم زين السعودية 8.99 % وشاكر 8.6 % وأيان 6.35 % والأهلي 5.93 %. بينما تصدرت أسهم الصقر للتأمين قائمة الأسهم الأكثر خسارة بتراجع 13.82 % والماجد للعود 11.85 % ومسك 11.61 % وسال 10.9 %.

وجاءت كل من أسهم (الأهلي والراجحي ونايس ون واس تي سي وأرامكو السعودية) على رأس قائمة الأكثر نشاطاً حسب القيمة. كما جاءت كل من (الباحة وأمريكانا وشمس وزين السعودية والأهلي) على رأس الأكثر نشاطاً حسب الكمية.

مصر

واستعاد مؤشر بورصة مصر EGX30 مستويات الـ 30 ألف نقطة، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 30914.72 نقطة، مقارنة بـ 29997.11 نقطة الأسبوع الماضي، وبنسبة ارتفاع 3.06 %.

أما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان فقد سجل ارتفاعاً بنحو 2.52 %، مغلقاً عند مستوى 8614.57 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 8402.97 نقطة. وارتفع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 3.225 % منهياً التعاملات عند مستوى 11875.52 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 11504.52 نقاط.

وحقق رأس المال السوقي لبورصة مصر بنهاية الأسبوع المُنتهي في 20 فبراير نحو 59.3 مليار جنيه، ليصل إلى 2.266 تريليون جنيه، بارتفاع 2.7 %. بينما تراجعت قيم التداول إلى 279.3 مليار جنيه، مقارنة مع 342.1 ملياراً الأسبوع الماضي. وبلغت كمية التداول نحو 8.396 مليارات ورقة منفذة على 484 ألف عملية، مقارنة مع كمية تداول نحو 15,051 مليون ورقة منفذة على 531 ألف عملية الأسبوع الماضي.

قطر

وأنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع عند مستوى 10654.4 نقطة، مقارنة مع مستوى 10619.08 نقطة الأسبوع الماضي، وبما يمثل ارتفاعاً بنحو 0.33%. وبلغت رسملة السوق بنهاية تعاملات الأسبوع 623.84 مليار ريال قطري، وذلك مقارنة مع 620.3 مليار ريال في الأسبوع المنتهي في 13 فبراير. وبلغت قيم التداول خلال الأسبوع 1.968 مليار ريال (مقابل 1.484 مليار ريال الأسبوع السابق)، وحجم التداول 782,889,538 سهماً، عبر 68,906 صفقة.

وتصدرت أسهم «استثمار القابضة» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو 11.589 %، ثم مجمع شركات المناعي 6.86 % والسلام العالمية 3.81 % والبنك الأهلي 3.8 %، ثم الخليج للتأمين التكافلي 2.12 %. فيما تصدرت أسهم قطر الوطنية لصناعة الأسمنت قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 8.75 %، وشركة الضمان للتأمين الإسلامي 6.27 %، وشركة ميزة كيو إس تي بي 4.1 %، وإنماء بانخفاض 3.6 %، ثم زاد القابضة 3.22 %.

الكويت

وواصلت المؤشرات الكويتية سلسلة مكاسبها الأسبوعية بنهاية الأسبوع الثالث من فبراير، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي، ليسجل مؤشر السوق العام 8142.94 نقطة، وبما يمثل ارتفاعاً بنسبة 1.5 %، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند مستوى 8019.03 نقطة. وبلغت رسملة السوق 48.195 مليار دينار كويتي، مقارنة مع 47.45 مليار دينار في الأسبوع السابق.

تصدر سهم «التقد» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً 42.72 % يليه الديره 26.05 % ومنشآت 25.74 % والأنظمة 22.365 ثم وربة كابيتال 21.74 %. أما سهم آلافكو فقد تصدر قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بتراجع 95.43 %، ثم السور بتراجع 21.55 % وتمدين أ بانخفاض 14.16 %، والوطنية الدولية القابضة بانخفاض 12.70 %، والعقاري بـ 6.43 %.

وأنهى مؤشر السوق الأول تعاملات الأسبوع المُنتهي في 20 فبراير عند مستوى 8711.36 نقطة، بارتفاع 1.67 %، مقارنة مع مستوى الإغلاق السابق في 13 فبراير عند 8568.56 نقطة. كما أنهى مؤشر السوق الرئيسي تعاملات الأسبوع عند 7477.56 نقطة، بارتفاع 1.82 %، مقارنة مع الإغلاق السابق عند 7404.27 نقطة.

مسقط

وتراجع مؤشر بورصة مسقط 30 بنسبة 0.77 % بالأسبوع المنتهي في 20 فبراير، مُنهياً التعاملات عند مستوى 4443.872 نقطة، مقارنة مع مستوى 4478.280 نقطة بنهاية الأسبوع الثاني من الشهر.

وشهدت بورصة عمان تراجعاً في حجم التداول خلال الأسبوع المنتهي في 20 فبراير، مقارنة بالأسبوع السابق. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 60.21 مليون سهم، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 21.96 % عن الأسبوع السابق الذي سجل 77.15 مليون سهم. كما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 39.07 % لتصل إلى 9.24 ملايين ريال، مقابل 15.18 مليون ريال في الأسبوع الماضي.

في المقابل، ارتفع عدد السندات والصكوك المتداولة بنسبة 1.95 % ليصل إلى 1.38 مليون، مقارنة بـ 1.35 مليون في الأسبوع السابق. وحققت قيمة السندات والصكوك المتداولة قفزة كبيرة بنسبة 904.64 %، مسجلة 11.36 مليون ريال، مقابل 1.13 مليون ريال فقط في الأسبوع الماضي.

إجمالًا، تراجع عدد الأوراق المالية المتداولة بنسبة 21.55 % ليصل إلى 61.59 مليون ورقة مالية، مقارنة بـ 78.51 مليون ورقة في الأسبوع السابق. إلا أن القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ارتفعت بنسبة 26.38 % لتصل إلى 20.61 مليون ريال، مدفوعة بارتفاع التداول على السندات والصكوك.

في المقابل، انخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 6.53 % ليبلغ 4,096 صفقات، مقارنة بـ 4,382 صفقات في الأسبوع السابق. تصدرت أسهم فولتامب للطاقة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو 4.5 % وجلفار للهندسة والمقاولات 4 % وأبراج لخدمات الطاقة 3.48 % وسندات أومنفست القابلة للتحول الإلزامي 2024 بنسبة 2.5 %، و«دوفار جينيريتنج» 1.59 %.

أما قائمة الأسهم المتراجعة، فتصدرتها الجزيرة للخدمات بانخفاض 11 % والمركز المالي 9.62 % والمها لتسويق المنتجات النفطية 8.74 % ومصانع مسقط للخيوط 7.84 % وسندات العمانية للتمويل 6.25 %.

البحرين

وواصلت بورصة البحرين أداءها الإيجابي خلال الأسبوع الممتد من 16 فبراير حتى 20 فبراير، حيث ارتفع مؤشر البحرين العام ليصل إلى 1940.09 نقطة، مسجلاً زيادة بنسبة 2.56 % مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 1891.60 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بشكل طفيف بنسبة 0.02 %، ليصل إلى 790.28 نقطة. وبلغ إجمالي حجم التداول352,365,127 سهماً، وإجمالي قيمة التداول 375,883,039 ديناراً بحرينياً، وذلك مقابل حجم تداول 7,789,524 سهماً، وقيمة تداول بلغت 2,763,428 ديناراً في الأسبوع السابق.

وتصدرت ألومنيوم البحرين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو 8.74 %، تليها خليجي بنك بارتفاع 7.87 %، والمجموعة العربية للتأمين بنمو 5.59 %. بينما تصدر أسهم شركة ناس قائمة الأسهم الأكثر خسارة هذا الأسبوع بتراجع 9.78 %، ثم مجموعة جي اف اتش المالية بانخفاض 1.27 %، وبنك السلام بتراجع 0.945 %.