6.2 مليارات درهم أرباح سوق دبي في 5 جلسات

واصل سوق دبي المالي مكاسبه السوقية للأسبوع الثالث على التوالي، محققاً مكاسب ناهزت 6.2 مليارات درهم في 5 جلسات، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، إلى جانب إعلان النتائج القوية للشركات والبنوك عن عام 2024.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة إلى 942.5 مليار درهم من 936.3 ملياراً في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي. وفي أسبوع سجل مؤشر سوق دبي تراجعاً هامشياً بـ0.05%، وتصدر سهم «الإمارات الإسلامي» ارتفاعات أسهم دبي، ليقفز 20.7%.

وارتفعت أسهم الاتحاد العقارية 18.3%، والإسمنت الوطنية 12.9%، والاستشارات المالية الدولية 10.1%، وأملاك للتمويل 5.3%، والصناعات الوطنية القابضة 5%، والعربية للطيران 4.8%.

في المقابل، تراجعت أسهم أمان 10.5%، ودبي للتأمين 9.4%، وشعاع كابيتال 6.97%، الوطنية الدولية القابضة 6.15%، وإعمار للتطوير 4.6%. واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بنحو 964.7 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بأكثر من 496 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً سيولة 255.4 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 285.6 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.6 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.33 مليار درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9618.34 نقطة متراجعاً هامشياً 0.08% في أسبوع. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 679.75 مليون درهم في أسبوع، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 589.85 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 299.55 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم سوداتل للاتصالات 16.3%، وطيران أبوظبي 15%، ورابكو للاستثمار 9.8%، وإي سفن- أذونات 5.9%، وبنك الشارقة 5.5%، وزاد حياة للتأمين 4.5%، وإن إم دي سي 4.4%.

في المقابل انخفضت أسهم الإمارات للتأمين 11.95%، وبنك الفجيرة الوطني 10%، والاتحاد للتامين 9.9%، وبرجيل القابضة 9.7%، وعمان والإمارات للاستثمار 9.3%.

وبلغت تداولات الأسهم المحلية 9.3 مليارات درهم، خلال أسبوع موزعة بواقع 5.8 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.5 مليارات درهم في دبي، وذلك بعد التداول على 2.9 مليار سهم، عبر تنفيذ 191.7 ألف صفقة.

وعلى مستوى الأداء اليومي تماسكت مؤشرات أسهم الإمارات، أمس، بآخر جلسات الأسبوع، حيث تراجع مؤشر سوق دبي 0.39% إلى 5359.25 نقطة، بينما انخفض مؤشر سوق أبوظبي هامشياً 0.01% إلى 9618.34 نقطة.