جلسة متقلبة في «وول ستريت» وأسهم أوروبا بأدنى مستوى في أسبوع

ارتفع المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك إلى مستويات قياسية الخميس، بعد أن أشارت الأرباح الضخمة من ميتا ومايكروسوفت إلى أن استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في الذكاء الاصطناعي تؤتي ثمارها.

وخلال تعاملات متقلبة صعد مؤشر داو جونز الصناعي في بورصة «وول ستريت» الأمريكية، 204.5 نقطة، أو 0.46 %، إلى 44665.82 نقطة، قبل أن يتحول لاحقاً إلى التراجع 0.33 % وارتفع ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 64.1 نقطة، أو 1.01 % إلى 6427.02 نقطة قبل أن يتحول خلال التداولات إلى تراجع طفيف 0.02 % وزاد ناسداك المجمع 327.8 نقطة، أو 1.55 %، إلى 21457.48 نقطة، قبل أن يقلص أرباحه إلى 0.21 %.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرسوم الجمركية الواسعة النطاق التي فرضها على بلدان حول العالم تجعل بلاده «عظيمة وغنية مجدداً»، وأضاف على منصته «تروث سوشال» أن «الرسوم الجمركية تجعل أمريكا عظيمة وغنية مجدداً».

وتابع «قبل عام، كانت أمريكا دولة ميتة، وباتت الآن البلد الأهم في العالم».

وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن عائدات الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية تجاوزت في الأشهر الستة الأولى من 2025 إجمالي ما تحقق من عائدات خلال العام 2024 بأكمله.

نتائج مخيبة

وأغلقت الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع وسط خيبة أمل المستثمرين بسبب سلسلة من نتائج أعمال شركات مثل سانوفي وفيراري، بينما تراجعت أسهم شركات صناعة المشروبات، متأثرة بفرض رسوم جمركية أمريكية 15 %.

عج الأسبوع الجاري بإعلان نتائج أعمال شركات في أوروبا، فيما عكف المستثمرون على تقييم الأثر المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية على أداء الشركات فيما تبقى من العام.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.75 %، وكان أداء الأسهم الإيطالية هو الأضعف من بين البورصات الرئيسية، إذ سجلت انخفاضاً 1.5 %.

وهوى سهم فيراري الإيطالية لصناعة السيارات الفاخرة 11.7 %، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ إدراجه قبل تسع سنوات. وأثر السهم بالسلب أيضاً على قطاع السيارات على المؤشر الأوروبي، إذ خسر مؤشر القطاع نحو 4 %.

وانخفض سهم شركة الأدوية سانوفي 7.8 % بعد إعلانها عن نتائج أعمال جاءت دون المتوقع، لكنها قالت إنه قد يكون هناك إمكان للتعامل مع أثر الرسوم الجمركية الأمريكية.

وواصلت أسهم البنوك في منطقة اليورو مسيرتها الصعودية، إذ ارتفعت 0.7 % وفاق أيضاً أداؤها بفارق ضخم أداء السوق الأوسع نطاقاً في يوليو.

وحقق القطاع مكاسب شهرية بلغت 49 % مقارنة بارتفاع المؤشر الأوروبي 7.6 %.

وأغلق مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات الأوسع نطاقاً على المؤشر ستوكس على انخفاض 2.6 %.