سوق دبي الأفضل خليجياً في 7 أشهر بمكاسب 153 مليار درهم

فضلاً عن النتائج القياسية للبنوك عن النصف الأول 2025، إلى جانب زيادة الطلب من جانب المؤسسات والمستثمرين الدوليين. وأظهر رصد «البيان» صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 19.4 % منذ بداية 2025، ليقفز من 5158.67 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، وصولاً إلى 6159.15 نقطة في آخر جلسات يوليو، ليربح رأس ماله السوقي ما يناهز 153.12 مليار درهم.
ومنذ بداية 2025، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 5.57 مليارات درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 44 مليار درهم مقابل مبيعات 38.5 مليار درهم. وتصدر سهم «الاتحاد العقارية» ارتفاعات سوق دبي بنمو 112.9 % خلال 7 أشهر.
فيما صعدت أسهم أملاك للتمويل 94.9 %، والأغذية المتحدة 53.3 %، واكتتاب القابضة 51.1%، ودبي التجاري 44 %، ودبي الإسلامي 40.76 %، ودبي للاستثمار 37.04 %، ودو 33.5 %، والإمارات الإسلامي 31 %، وباركن 26.7 %.
ومصرف السلام السودان 25.5 %، والإمارات دبي الوطني 24.71%. في المقابل، تراجعت أسهم الوطنية الدولية القابضة 61.1%، وأجيليتي للمخازن 43.3 %، وبي إتش إم كابيتال 35.6 %، ودبي الوطنية للتأمين 35.3 %، والإمارات للاستثمار 27.8 %.
سوق أبوظبي
مكاسب السوقين
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.907 تريليونات درهم منذ نهاية ديسمبر الماضي إلى 4.223 تريليونات درهم بنهاية جلسات يوليو 2025، موزعة بواقع 3.163 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.060 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
أداء شهري
أداء يومي
وشهد سوق دبي تنفيذ 14 صفقة كبيرة مباشرة على أسهم مصرف عجمان بقيمة 70 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 47.6 مليون سهم من أسهم المصرف بسعر 1.47 درهم للسهم.
كذلك تم تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بقيمة 31.3 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 27.2 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر 1.15 درهم للسهم.
الأسواق العربية
وفي بورصة مصر وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 34198 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.21 % ليغلق عند مستوى 42021 نقطة.