أرباح «رولز رويس» تقفز 50 % في النصف الأول.. والسهم يصعد 10 %

ارتفع سهم «رولز رويس» خلال تعاملات أمس بنسبة 10 % إلى مستوى 10.85 جنيهات استرلينية، بعدما أعلنت الشركة البريطانية عن قفزة بنسبة 50 % في أرباحها التشغيلية خلال النصف الأول من 2025، مدعومة بارتفاع الطلب على محركات الطائرات.

وقالت «رولز رويس» في بيان أعمالها، أمس: إن الأداء القوي في النصف الأول أتاح لها رفع توقعاتها لأرباح العام بأكمله إلى نطاق يتراوح بين 3.1 مليارات جنيه و3.2 مليارات (4.1 مليارات دولار إلى 4.2 مليارات)، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 2.7 و2.9 مليار جنيه.

وسجلت الشركة إيرادات 9.05 مليارات جنيه استرليني في النصف الأول بارتفاع 10.6 %، وبلغ الربح التشغيلي 1.7 مليار جنيه استرليني، بنمو 50 %، وبلغ الربح المعدل لكل سهم 15.7 بنساً بنمو 75 %.

يأتي هذا الزخم مدفوعاً بانتعاش أعمال الشركة في مجال محركات الطائرات الكبيرة، إلى جانب استفادتها من زيادة الإنفاق العسكري في أعقاب الحرب في أوكرانيا، كونها من الموردين الرئيسيين لمحركات المقاتلات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة «توفان إرجينبيلجيك» في بيان الأعمال: أحرزنا تقدماً كبيراً في مؤشرات كفاءة تشغيل المحركات في قطاع الطيران المدني، وتحسنت ربحية خدمات ما بعد البيع، كما شهدنا نمواً رابحاً في أنظمة الطاقة المخصصة لمراكز البيانات.