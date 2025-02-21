توقّعات «وول مارت» تهوي بالمؤشرات الأمريكية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، الخميس، بعد يوم من تسجيل مؤشر ستاندر آند بورز 500 مستوى قياسياً جديداً، بينما تراجعت أسهم شركة التجزئة العملاقة «وول مارت» بأكثر من 6% بعد إصدار توقعات مخيبة للآمال.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 600 نقطة، أو 1.5%، وتراجع مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنحو 0.6%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7%.

يأتي الانخفاض في المؤشرات الثلاثة مع استيعاب المستثمرين محضر اجتماع الفيدرالي الصادر الأربعاء، والذي أظهر قلق صناع السياسات بشأن تأثير الرسوم الجمركية المحتملة للإدارة الجديدة على التضخم.

وتراجع سهم شركة «وول مارت»، ومحا أكثر من 50 مليار دولار من قيمتها السوقية، عقب تحذير أكبر شركة في العالم (من حيث الإيرادات) من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على أسعار المستهلكين.

وهبط السهم المدرج في نيويورك بنسبة 6.3% إلى 97.43 دولاراً.

وتتوقع «وول مارت» نمو مبيعات العام بأكمله بنسبة تتراوح بين 3% و4% هذا العام، وأرباح العام بأكمله للسهم تتراوح بين 2.50 دولار و2.60 دولار، وكلاهما دون توقعات المحللين البالغة 4.1% و2.77 دولار على التوالي.

وقال جون ديفيد ريني، مدير الشركة المالي لصحيفة «وول ستريت جورنال»، إن «وول مارت» لم تأخذ في الاعتبار التعريفات الجمركية عند تقديم توقعاتها للعام بأكمله، مضيفاً: «نحن لسنا محصنين ضد ما يُقترح، لكننا سنعمل مع الموردين».