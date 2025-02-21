سوق دبي يتماسك فوق 5380 نقطة بسيولة 482 مليون درهم

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.7 مليار درهم في ختام تداولات أمس، موزعة بواقع 1.25 مليار درهم في سوق أبوظبي، و482 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 507.9 ملايين سهم عبر تنفيذ 39.3 ألف صفقة.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5380 نقطة، ليغلق مؤشر السوق عند 5380.21 نقطة، منخفضاً بـ 0.16 %.

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على نحو 41.7 % من سيولة سوق دبي بقيمة فاقت 201.2 مليون درهم.

وتصدر سهم «أجيليتي للمخازن» ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 3.2 %، وصعدت أسهم «أملاك للتمويل» 2.8 %، و«الاتحاد العقارية» 2.57 %، و«جي إف إتش المالية» 1.7 %. كما ارتفع سهم «دبي للاستثمار» بنسبة 1.3 % عند 2.29 درهم، وارتفع سهم «دريك آند سكل» بنسبة 0.6 %. بينما أقفل سهم «طلبات» عند سعره السابق 1.58 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 35.7 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 216.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 180.7 مليون درهم.

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سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.28 % إلى مستوى 9619.72 نقطة بدعم الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 164.95 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 159.6 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 114.8 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم «حياة للتأمين» 6.8 %، و«بنك الشارقة» 4.9 %، و«أسمنت الفجيرة» 3.9 %، و«ألفا ظبي القابضة» 3.6 %، وارتفع سهم الدار العقارية بنسبة 2 % عند 9.02 درهم، فيما انخفض سهم ملتيبلاي بنحو 1 % عند 1.94 درهم، وتراجع سهم دانة غاز بنسبة 1.7 %.

بينما أقفل سهم أبوظبي الوطنية للفنادق عند سعره السابق 0.590 درهم، أقفل سهم رأس الخيمة العقارية عند سعره السابق 1.40 درهم.

وكان سهم دانة غاز، الأكثر تداولاً، لكنه انخفض بنسبة 1.7 % عند 0.790 درهم، وبتداولات تجاوزت 38 مليون سهم.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، ارتفع «تاسي» السعودي 0.57 %، والكويت 0.56 %، وقطر 0.08%، والبحرين 0.41 %، فيما تراجعت بورصة مسقط 0.20%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.13 %.

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.57 % ليغلق عند 12388 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6 مليارات ريال.

كما ارتفع سهما «أكوا باور»، و«الأهلي السعودي» بنسبة 2 % عند 397.20 ريال، و35.75 ريال، على التوالي. وصعد سهم اتحاد اتصالات بنسبة 5 % عند 63 ريالاً، مسجلاً أعلى إغلاق منذ 2014، وسط تداولات بلغت نحو 5 ملايين سهم.

وسجلت أسهم إس تي سي، والبنك الأول، وبنك الرياض، ومعادن، ودار الأركان، وسليمان الحبيب ارتفاعاً بنسب تراوح بين 1 و4 %.

في المقابل، تراجع سهم كيان السعودية، بنسبة 2% عند 6.45 ريالات، وهبطت أسهم أسمنت العربية، وأسترا الصناعية، وأنابيب السعودية، بنسب تروح بين 3 و7 %، عقب الإعلان عن النتائج المالية.

مصر

وفي مصر، واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بختام تعاملات أمس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.13 % ليصل إلى مستوى 30914 نقطة، وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ 5 % صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة أمس، وهم: «بريميم هيلثكير جروب، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والدولية للصناعات الطبية - إيكمى، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والعربية للمحابس، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة».