سوق دبي يلمع عند أعلى مستوياته منذ مطلع أغسطس 2008

عاود مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه في تداولات أمس، ليحلّق السوق إلى أعلى مستوى له منذ جلسة 4 أغسطس 2008، إذ صعد المؤشر بـ0.26% أو ما يعادل 14.14 نقطة، مسجلاً 5388.64 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 695 مليون درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والصناعة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 951.2 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 951.9 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «إعمار العقارية» خلال جلسة أمس، بنسبة 1.06% ليغلق عند 14.30 درهماً، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل 2006، وذلك بعد أن ارتفع خلال الجلسة إلى 14.35 درهماً، فيما ارتفع سهم «العربية للطيران» بنسبة 3.9% ليقفل عند 3.43 دراهم، محققاً أعلى مستوى له منذ الإدراج.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة سوق دبي بـ266.4 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 102.6 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 69.6 مليون درهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم سالك 0.92%، والإمارات دبي الوطني 0.47%، والاتحاد العقارية 4.65%، وشعاع كابيتال 3.5%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم بنك دبي الإسلامي، بقيمة 47.5 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 6.2 ملايين سهم من أسهم البنك دبي الإسلامي بسعر تنفيذ 7.68 دراهم للسهم الواحد.

كذلك، شهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، بقيمة 37.8 مليون درهم، حيث تم تنفيذ الصفقة على 5 ملايين سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 7.56 دراهم للسهم الواحد.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 25.4 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 334 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 308.6 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9592.97 نقطة، متراجعاً 0.27% في جلسة أمس.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 176.96 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 137.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 71.7 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية للتأمين 4.5%، ودانة غاز 4.4%، ورأس الخيمة العقارية 3.7%، والخليج اﻻستثمارية 3.49%.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 2.2 مليار درهم، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، و855.35 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 608.4 ملايين سهم عبر تنفيذ نحو 39.9 ألف صفقة.

أسواق عربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 0.13%، ومسقط 0.36%، فيما ارتفعت بورصة الكويت 0.47%، وقطر 0.08% والبحرين 1.6%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ0.94%.

السعودية

تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.13% ليغلق عند 12318 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6 مليارات ريال. وانخفض سهم سال بنسبة 8% عند 253.20 ريالاً، ليتصدر تراجعات السوق في جلسة أمس، وتراجع سهم أكوا باور، بنسبة 1% عند 388 ريالاً.

وتراجعت أسهم جبل عمر، وسليمان الحبيب، ومكة، وبنك البلاد، ومجموعة صافولا بنسب تراوح بين 1 و3%. في المقابل، ارتفع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بأقل من 1% عند 27.65 ريالاً، و100.20 ريال، على التوالي.

وصعد سهم اتحاد اتصالات، بنسبة 5% عند 59.80 ريالاً، وأعلنت الشركة عن نتائجها المالية وتوزيعات نقدية على المساهمين. وتصدر سهم «صناعات كهربائية» ارتفاعات السوق بنسبة 7%.

مصر

ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30875 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 38316 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13581 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11824 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3203 نقاط.