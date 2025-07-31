«سوق دبي» يخترق 6200 نقطة بمكاسب 6 مليارات درهم

اخترق مؤشر سوق دبي المالي مستوى 6200 نقطة للمرة الأولى منذ جلسة 15 يناير 2008، مواصلاً ارتفاعه للجلسة السادسة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.50% أو ما يعادل 30.6 نقطة، مسجلاً 6208.41 نقاط، ليربح السوق ما يناهز 6 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والصناعة والاتصالات والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.063 تريليون درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 1.069 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «الأغذية المتحدة» بالحد الأقصى عند 18.4 درهماً، ليقود ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 15%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ156.7 مليون درهم مستقراً عند 15.45 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 63.65 مليون درهم صاعداً 0.56% مغلقاً عند 27.05 درهماً، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 50.9 مليون درهم مرتفعاً 0.31% ليغلق عند 9.85 دراهم، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2006.

وصعدت في سوق دبي أسهم تاكسي دبي 3.45%، وسلامة 2.07%، والمزايا القابضة 1.7%، و«سالك» 1.42% عند 6.42 دراهم، وهو أعلى مستوى له منذ إدراجه في سوق دبي المالي، بعد أن ارتفع في بداية الجلسة 1.6% عند 6.43 دراهم.

في المقابل، تراجعت أسهم الاستشارات المالية الدولية 5.5%، والإسمنت الوطنية 3.2%، والوطنية للتأمينات العامة 2.4%، بنك السلام - البحرين 2.2%. واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 43.6 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 313.4 مليون درهم مقابل 269.75 مليون مبيعات.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.11%، ليغلق عند 10352.72 نقطة، رابحاً ما يناهز 7 مليارات درهم.

وتصدر «ملتيبلاي» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 170.3 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 121.6 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 98.65 مليون درهم.

وارتفعت أسهم الوثبة الوطنية للتأمين 14.4% بالحد الأقصى، وأيبيكس للاستثمار 5.93%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 4%، ورأس الخيمة العقارية 3.97%، فيما تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 9.95%، وأسمنت الفجيرة 2.5%، وأمريكانا للمطاعم 2.26%، وأغذية 1.84%.

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب لرأس مالها السوقي ناهزت 13 مليار درهم في ختام تداولات الأربعاء، جلسة منتصف الأسبوع، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.217 تريليونات درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 4.230 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.161 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.069 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي .

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة 1.76 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و569.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 492.4 مليون سهم عبر 34.6 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات الأسواق العربية ارتفاعاً في الأداء، وصعد «تاسي» السعودي 0.84%، والكويتي 0.36% والقطري 0.07%، ومسقط 0.04%، والبحرين 0.05%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.66%.

وارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.84% ليغلق عند 10914 نقطة، وبتداولات بلغت 4.3 مليارات ريال.

وصعدت أسهم سهل للتمويل بأكثر من 2% عند 23.75 ريالاً، وأكوا باور 6% عند 223.50 ريالاً، ومصرف الراجحي بنسبة 1% عند 94.50 ريالاً، وتصدر سهم ثمار ارتفاعات السوق 10%.

مصر

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بضغوط مبيعات العرب والأجانب، وبلغت قيمة التداول 5.6 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.377 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» 0.66% ليغلق عند 33859 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.89% ليغلق عند مستوى 41518 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.63% ليغلق عند مستوى 15211 نقطة.

كذلك، تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.01% ليغلق عند مستوى 10094 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 13626 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية 0.6% ليغلق عند 3459 نقطة.

وأغلق المؤشر العام لبورصة الأردن منخفضاً 1.06% إلى 2904.13 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول 18.5 مليون دينار، مقارنة مع 10.1 ملايين في الجلسة السابقة.

وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية على رأسها سهم مناجم الفوسفات بهدف جني أرباح عقب جلسات متتالية من الارتفاع.