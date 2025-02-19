أسهم الإمارات تتباين.. والسيولة تناهز 1.7 مليار درهم

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.7 مليار درهم في ختام تداولات أمس، موزعة بواقع 1.02 مليار درهم في سوق أبوظبي، و703.2 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 597.85 مليون سهم عبر تنفيذ 32.98 ألف صفقة.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5370 نقطة، بدعم سهمي «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»، اللذين ارتفعا 0.71 % و0.75 % على التوالي، ليغلق مؤشر السوق عند 5374.5 نقطة، منخفضاً بـ0.15 %.

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على نحو 40.5 % من سيولة سوق دبي بقيمة فاقت 284.7 مليون درهم.

وتصدر سهم «الوطنية الدولية القابضة» ارتفاعات 23 سهماً بسوق دبي، وصعدت أسهم الإمارات الإسلامي 5.7 %، والصناعات الوطنية القابضة 3.9 %، وتكافل الإمارات 2.9%، والإمارات دبي الوطني 1.4 %، وارتفع سهم ديار للتطوير بنسبة 1.1% عند 0.934 درهم.

وانخفض سهم سالك بنسبة 5.2% إلى 5.45 درهم، وسهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.1% عند 7.68 درهم.

وكان سهم طلبات الأكثر تداولاً وأغلق منخفضا بنسبة 0.6% عند 1.62 درهم، وبتداولات تجاوزت 82 مليون سهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 28.2 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 485.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 457.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.65 % إلى مستوى 9618.97 نقطة بدعم الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وتصدر «برجيل القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 119.85 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 112.5 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 78.5 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم طيران أبوظبي 9.25 %، وأم القيوين للاستثمارات 5.8 %، وحياة للتأمين 4.6 %، وسوداتل للاتصاﻻت 4.2 %.

وأقفل سهم ملتيبلاي مرتفعا بنسبة 2.6% عند 1.97 درهم، وارتفع سهم لولو بنسبة 1.4% عند 1.50 درهم.

وانخفض سهم أبوظبي الوطنية للفنادق بنحو 1.8% عند 0.589 درهم، وسهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 1.5% عند 1.35 درهم، وبتداولات قاربت 16 مليون سهم.

وكان سهم برجيل الأكثر تداولاً، الذي ارتد بعد 5 جلسات من الانخفاض، ليرتفع اليوم بنسبة 0.6% عند 1.59 درهم، وبتداولات قاربت 80 مليون سهم.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، ارتفع «تاسي» السعودي 0.55 %، والكويت 0.65 %، وقطر 0.26 %، ومسقط 0.07%، والبحرين 0.36 %، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.5 %.

السعودية

وارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.55 % ليغلق عند 12334 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.8 مليارات ريال.

وصعد سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 99.90 ريالاً، وصعد سهم زين السعودي بنسبة 5 % عند 10.80 ريالات، وارتفع سهم المطاحن الأولى بأكثر من 1 % عند 62.40 ريالاً، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الرابع 2024 بنسبة 16 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، في المقابل، تراجع سهم سابك، بنسبة 1 % عند 65.70 ريال.

مصر

وواصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها وصعد مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.5 % ليصل إلى مستوى 30587 نقطة، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.253 تريليون جنيه.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5 % صعوداً أو هبوطاً، وهي: «بريميم هيلثكير جروب، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل».