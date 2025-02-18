أسهم أوروبا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بتعزيز من قطاع الدفاع

صعدت أسهم أوروبا اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع استمرار قفزة في أسهم شركات الدفاع بفضل احتمال زيادة الإنفاق العسكري في المنطقة، إلا أن المكاسب جاءت محدودة بسبب هبوط في قطاع تكنولوجيا المعلومات تصدرته شركة كابجيميني.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى مستوى قياسي عند 555.42 نقطة، وصعد مؤشر شركات الطيران والدفاع واحدا بالمئة.

وقفز المؤشر 4.6 بالمئة أمس الاثنين، وهي أكبر قفزة يومية منذ حرب روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، بعدما قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن المفوضية ستقترح إعفاء قطاع الدفاع من القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الإنفاق الحكومي.

وواصلت أسهم شركات الدفاع المكاسب اليوم، إذ صعد سهم شركة ليوناردو الإيطالية 1.4 بالمئة، وارتفع سهم شركة ساب إيه.بي السويدية واحدا بالمئة، وتقدم سهم شركة بي.إيه.إي سيستمز البريطانية 0.5 بالمئة.

وربح سهم شركة راينميتال الألمانية لتصنيع الأسلحة 0.2 بالمئة، بينما تقدم سهم شركة تيسن كروب 2.7 بالمئة بعدما قفز 20 بالمئة تقريبا أمس، وتتطلع تيسن كروب إلى فصل قسمها لتصنيع السفن الحربية.

وعلى الجانب الآخر، هبط سهم شركة كابجيميني 6.2 بالمئة بعدما سجلت الشركة الفرنسية عملاق استشارات تكنولوجيا المعلومات خسائر سنوية في المبيعات بلغت اثنين بالمئة، إلا أنها فاقت التوقعات.

وانخفض سهم شركة آي.إتش.جي مالكة هوليداي إن 1.3 بالمئة عقب إعلان نتائجها لعام 2024.

وتقدم سهم شركة أنتوفاجاستا قرابة واحد بالمئة بعدما ارتفعت الأرباح الأساسية السنوية لشركة التعدين 11 بالمئة.