أسهم الشركات تصعد بالأسواق الأوروبية واليابانية



صعدت أسهم أوروبا بقيادة أسهم شركات الدفاع في وقت دعا فيه زعماء بارزون في المنطقة لعقد قمة طارئة حول حرب أوكرانيا وسط دعوات أمريكية متنامية لزيادة الإنفاق الدفاعي من أجل الأمن.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.2 %، وسجل المؤشر أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ مارس 2024 يوم الجمعة. وقفز مؤشر شركات الطيران والدفاع 2.5 %. وارتفع مؤشر «داكس» الألماني 0.2 %، وارتفع مؤشر «فايننشال تايمز» 0.41 %، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي 0.13%.

وزاد سهم شركة بي.إيه.إي سيستمز البريطانية 5.1 %، وسهم هينسولت 7.1 %، وقفز سهم رينك 11.2 %.

كذلك صعد مؤشر «نيكاي» الياباني في تعاملات متقلبة بدفعة من قطاع المؤسسات المالية في وقت نما فيه الاقتصاد بأكثر من المتوقع، بينما ضغطت شركات تصنيع السيارات على المؤشر بسبب تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية التي تستهدف السيارات المستوردة. وارتفع نيكي 0.1 % ليغلق عند 39174.25 نقطة بعد صعود وهبوط لأغلب الجلسة. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3 % إلى 2766.9 نقطة.

وصعد قطاع البنوك الحساسة لقرارات أسعار الفائدة 0.9 بالمئة، كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية الأقصر أجلاً بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الياباني نما 2.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع.

وبدا أن أحدث بيانات للناتج الإجمالي المحلي تدعم خطة بنك اليابان (المركزي) لمواصلة رفع سعر الفائدة وإعادة السياسة النقدية لمسار تقليدي.

تجدر الإشارة إلى أن الأسواق الأمريكية مغلقة اليوم في عطلة رسمية، ما حد من حجم التداولات عن المعتاد على مدار اليوم.