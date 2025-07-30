النتائج تحلّق بـ «وول ستريت» والأنظار على توجهات الفائدة

ارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك عند مستويات قياسية جديدة أمس، وسط تقييم المستثمرين لعدد كبير من تقارير نتائج شركات أمريكية كبرى وترقب اجتماع السياسة النقدية القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يستمر يومين لتحديد توجهات الفائدة.

وخلال التعاملات صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 15.8 نقطة أو 0.25 % عند الفتح إلى 6405.62 نقاط، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 108.1 نقاط أو 0.51 % مسجلاً 21286.725 نقطة.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 3.8 نقاط أو 0.01 % إلى 44833.74 نقطة.

وحلّق سهم «إنفيديا» إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بدعم من ارتفاع الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي من الصين عقب تخفيف القيود الأمريكية على صادرات التكنولوجيا إلى بكين.

وصعد السهم 1.35% إلى 179.09 دولاراً خلال التعاملات، بعدما لامس مستوى قياسيًا جديدًا عند 179.38 دولاراً، وصلت بالقيمة السوقية للشركة إلى 4.367 تريليونات دولار.

وذكرت وكالة «رويترز» نقلًا عن مصادر، أن «إنفيديا» طلبت من «تي إس إم سي» التايوانية تصنيع 300 ألف وحدة من رقائق «إتش 20» الأسبوع الماضي، في ظل الطلب القوي على رقائقها في الصين، وذلك بعدما سمحت واشنطن لمطورة أشباه الموصلات الأمريكية استئناف تصدير رقائق «إتش 20» إلى السوق الصينية، بعد فترة حظر امتدت منذ أبريل الماضي.

من جانبها، أعلنت «موديز ريتنجز» تدهور الظروف الائتمانية في الولايات المتحدة في ظل عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية، مع تزايد حالات تعثر الشركات عن سداد ديونها.

وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أنه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والعشرين من يونيو، تعثرت 21 شركة عن سداد ديون تزيد قيمتها على 27 مليار دولار، مقارنة مع تعثر إجمالي 15 شركة عن سداد حوالي 15 مليار دولار في الربع السنوي السابق.