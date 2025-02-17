سوق دبي يحلّق لأعلى مستوياته منذ 2008 بمكاسب 10.5 مليارات

حلّق مؤشر سوق دبي المالي إلى أعلى مستوى له منذ جلسة 4 أغسطس 2008، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.39% أو ما يعادل 20.9 نقطة، مسجلاً 5382.85 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 10.5 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 936.3 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 946.77 مليار درهم بنهاية الجلسة الاثنين.

وقفز سهما «الإمارات الإسلامي» و«الأسمنت الوطنية» بالحد الأقصى ليقودا ارتفاعات 25 سهماً بسوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ220.3 مليون درهم مرتفعاً 2.55% ليغلق عند 14.05 درهماً، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 196.2 مليون درهم، ثم «طلبات» جاذباً 107 ملايين درهم. وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم سالك 3.6%، وطلبات 3.2%، ودبي الإسلامي 0.52%.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة اليوم، واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 147.98 مليون درهم بجلسة اليوم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 625.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 477.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9556.85 نقطة، متراجعاً 0.72% في جلسة اليوم.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 117.5 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 97.9 مليون درهم، ثم «برجيل القابضة» بسيولة 74.3 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم رابكو للاستثمار 12.9%، وسوداتل للاتصاﻻت 9.9%، وإي سفن- أذونات 5.88%، وطيران أبوظبي 5.6%.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.9 مليار درهم، موزعة بواقع 970.4 مليون درهم في سوق أبوظبي، و962.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 563.9 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 41.7 ألف صفقة.

أسواق عربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أسواق الأسهم العربية تبايناً بالأداء في ختام تعاملات اليوم، وتراجع «تاسي» السعودي 0.85%، والكويت 0.01%، ومسقط 0.30%، في حين ارتفعت بورصة قطر 0.05%، والبحرين 0.04%، وخارج منطقة الخليج، انخفضت مؤشر بورصة مصر هامشياً بـ0.02%.

السعودية

تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.85 % ليغلق عند 12266 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.3 مليارات ريال. وتراجع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 27.65 ريالاً و99 ريالاً على التوالي، في المقابل، صعد سهم سلوشنز بنسبة 5% عند 335 ريالاً، عقب إعلان الشركة عن النتائج المالية وتوزيعات نقدية عادية واستثنائية.

مصر

انخفض مؤشر «إيجي إكس 30» هامشياً بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 30436.7 نقطة، وأعلنت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم، وهي: «التعمير والاستشارات الهندسية، والعربية للمحابس، وأصول للوساطة في الأوراق المالية». كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري 279 سهماً، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة ذاتها 20 ألف سهم، في حين باع داخليون بشركات جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر بني سويف للأسمنت، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 37 مليون سهم، 7600 سهم، 3634 سهماً، 201.9 ألف سهم، 330.3 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري بيع المساهم طه عبدالمولى أحمد عبدالوهاب عدد 37 مليون سهم بسعر 1.474 جنيه بقيمة إجمالية 54.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 43.1% إلى 40.5%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.