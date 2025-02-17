الأسهم اليابانية تُغلق مرتفعة بدعم القطاع المالي

ارتفعت الأسهم اليابانية الاثنين، وسط أداء إيجابي للقطاع المالي عقب صدور بيانات النمو الاقتصادي التي عززت احتمالات موصلة البنك المركزي رفع أسعار الفائدة.

وأنهى مؤشر "نيكاي" جلسة اليوم على ارتفاع طفيف ناهز 25 نقطة إلى 39174 نقطة، في حين زاد نظيره الأوسع نطاقاً "توبكس" بنسبة 0.28% إلى 2767 نقطة.

وأظهرت بيانات رسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024، مقابل توقعات زيادته 1% فقط.

ونتيجة لذلك، زادت احتمالات مواصلة بنك اليابان رفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع العائد القياسي على السندات السيادية لأعلى مستوى في 15 عاماً الأمر الذي ترتب عليه انخفاض العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية 0.46% إلى 151.63 ين خلال التعاملات بالإضافة إلى انتعاش أداء القطاع المالي في جلسة اليوم، إذ ارتفع مؤشر "توبكس" للقطاع المصرفي 1.36% إلى 391 نقطة عند الإغلاق، ما ساعد على دعم الأداء الكلي لبورصة طوكيو.