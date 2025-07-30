«البنوك» تحلّق بسوق دبي للجلسة الخامسة على التوالي

عززت أسهم البنوك مكاسب سوق دبي المالي للجلسة الخامسة على التوالي، إذ ارتفع مؤشر السوق 0.16%، أو ما يعادل 10.13 نقاط، مسجلاً 6177.81 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ جلسة 15 يناير 2008، رابحاً نحو 407.5 ملايين درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي المالية والصناعة، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج فصلية قوية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.063.5 تريليون درهم، في نهاية جلسة الاثنين، إلى 1.063.9 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «سكون تكافل» ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 11.1%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 219.6 مليون درهم، مستقراً عند 15.45 درهماً، تلاه «الخليج للملاحة» بـ63.2 مليون درهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم تاكسي دبي 7.4%، والوطنية للتأمينات العامة 3.25%، وإمباور 2.4%، في حين تراجعت أسهم ديبا 10%، والمزايا القابضة 3.9%، وجي إف إتش المالية 2.96%، وإعمار للتطوير 1.97%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة بقيمة 59.5 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 10 ملايين سهم من أسهم الشركة، بسعر 5.95 دراهم للسهم.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 32.5 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 282.97 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 250.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10341.77 نقطة، متراجعاً 0.20%. وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 243.4 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة»، جاذباً 120.4 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 116.98 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي، أسهم البنك التجاري الدولي 12.15%، وأمريكانا للمطاعم 1.84%، والإمارات لقيادة السيارات 1.4%، وأبوظبي التجاري 1.36%، في المقابل، تراجعت أسهم رابكو للاستثمار 9.2%، وإي سفن - أذونات 6.84%، ومجموعة أرام 4.46%، والشارقة للأسمنت 3.3%.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 2.2 مليار درهم، موزعة بواقع 1.4 مليار درهم في سوق أبوظبي، و770.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 533.4 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 39.2 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، انخفض مؤشر «تاسي» السعودي 0.56%، والقطري 0.57%، فيما ارتفعت بورصات الكويت 0.54%، ومسقط 0.09%، والبحرين 0.19%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.03%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.56%، ليغلق عند 10824 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى منذ أكثر من شهر، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.4 مليارات ريال.

وانخفض سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% عند 93.50 ريالاً، وهبط سهم أكوا باور بأكثر من 4% عند 211 ريالاً، وتراجع سهما الحفر العربية، ويو سي آي سي، عند 77.55 ريالاً بنسبة 10%، و31.42 ريالاً بنسبة 7%، وأغلق سهم جمجوم فارما عند 161.40 ريالاً، متراجعاً 4%. في المقابل، صعد سهم أملاك، بنسبة 6% عند 12.04 ريالاً، وتصدر سهم بان ارتفاعات السوق بنسبة 9%.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وبلغت قيمة التداول 4.15 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.391 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 34085 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 41890 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 15308 نقاط.

كذلك، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.41%، ليغلق عند مستوى 10197 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.42%، ليغلق عند مستوى 13776 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.76%، ليغلق عند مستوى 3480 نقطة.

الأردن

أغلق المؤشر العام للأسهم الأردنية مرتفعاً بنسبة 0.47%، ليصل إلى 2935.17 نقطة. وأنهت بورصة الأردن تعاملاتها على ارتفاع بدعم من عمليات شراء استهدفت أسهماً قيادية، وفي مقدمتها «مناجم الفوسفات»، وسط سيولة جيدة في السوق.

وسجلت السوق تداولات بقيمة 10.1 ملايين دينار من خلال 3898 صفقة، تم خلالها تداول 5.4 ملايين سهم.

ومن بين الأسهم البارزة، ارتفع سهم البنك الإسلامي الأردني بنسبة 0.48%، وصعد سهم مناجم الفوسفات الأردنية بنسبة 0.79%، في حين تراجع سهم البوتاس العربية بنسبة 0.03%.