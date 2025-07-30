189مليوناً أرباح «تاكسي دبي» النصفية.. وتوزيع 6.43 فلوس للسهم

حققت شركة تاكسي دبي صافي ربح قدره 189 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 187.4 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024، بنمو 1%، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 207.7 ملايين درهم، وبلغت إيرادات الشركة 1.21 مليار درهم بنمو 11%.

وارتفع صافي ربح الشركة في الربع الثاني 2025 بنسبة 33%، ليصل إلى 105.4 ملايين درهم، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 115.8 مليون درهم.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 18%، لتبلغ 625.2 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي الرحلات المنفذة عبر مركبات الأجرة والليموزين 13.6 مليون رحلة بزيادة 19%، حيث وصل عدد مركبات الأسطول التشغيلي إلى 10,180 مركبة، منها 335 مركبة كهربائية بالكامل.

وأعلن مجلس إدارة الشركة الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 160.7 مليون درهم عن النصف الأول من العام، بواقع 6.43 فلوس للسهم.

وأكد عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي، أن النتائج تعكس متانة النموذج التشغيلي، والاستفادة من الطلب المتزايد على حلول التنقل الذكي، مشيراً إلى أن الشركة في موقع قوي للاستفادة من التوجهات الإيجابية في السوق.

وقال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، إن الشراكة مع منصة «بولت» شملت انضمام أكثر من 6,000 مركبة أجرة، منها 700 مركبة مخصصة للمطارات، مشيراً إلى إطلاق 200 مركبة أجرة كهربائية بالكامل، بالتعاون مع شركة الفطيم للتنقل الكهربائي، ضمن خطة التحول الكامل إلى المركبات الكهربائية بحلول عام 2040، وشهدت إيرادات قطاع دراجات التوصيل نمواً بنسبة 102%، لتصل إلى 18.2 مليون درهم.