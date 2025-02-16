سوق دبي يحلق وسط تباين أسبوعي للبورصات العربية

خيم اللون الأحمر على معظم الأسواق العربية، خلال تعاملات الأسبوع الثاني من شهر فبراير، وهو الأسبوع الذي كسر فيه المؤشر السعودي سلسلة مكاسبه الأسبوعية المتصلة، مسجلاً تراجعاً محدوداً، بينما تمكنت المؤشرات الكويتية خلاله من المحافظة على تسجيل رابع أداء أسبوعي إيجابي على التوالي.

ومن بين أبرز المؤشرات التي منيت بخسائر هذا الأسبوع كانت مؤشرات السوق المصرية، فيما سجل مؤشر بورصة قطر استقراراً (بعد ارتفاع هامشي بنحو 0.03%).

ولا تزال أصداء حالة عدم اليقين، التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما فيما يتعلق بـ«حرب التعريفات الجمركية» تفرض نفسها على الأسواق، حيث تتم مراقبة التطورات الحادثة عن كثب، ويترقب المستثمرون كذلك تطورات الأوضاع الجيوسياسية، خاصة فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والمراحل التالية فيما يتعلق بالوضع هناك.

دبي يحلق

وعزز مؤشر سوق دبي مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي وارتفع مؤشر السوق 2.36% في أسبوع، محققاً مكاسب ناهزت 20 مليار درهم في 5 جلسات، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، إلى جانب إعلان النتائج القوية للشركات والبنوك عن 2024. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة إلى 936.3 مليار درهم من 916.24 مليار درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة قبل الماضي.

وخلال أسبوع تصدر سهم «طلبات» ارتفاعات أسهم دبي، ليقفز 12.06%، وارتفعت أسهم «سالك» 10.3%، و«بنك المشرق» 6.6%، و«إعمار للتطوير» 6.4%، و«العربية للطيران» 6.05%، و«دبي للاستثمار» 5.6%، وزاد «تعاونية الاتحاد» 5.04%، و«باركن» 3.8%، و«دو» 3.2%، و«تبريد» 3.13%.

أبوظبي يرتفع

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.41% إلى 9625.68 نقطة في أسبوع، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والصناعة والاتصالات. وفي قطاع المالية ارتفع «أبوظبي التجاري» 3.61%، و«أبوظبي الأول» 2.83%، و«العالمية القابضة» 0.02%، مقابل نزول «أبوظبي الإسلامي» 1.1% و«ملتيبلاي» 4.88%.

وبخصوص قطاع الصناعة ارتفع «أدنوك للإمداد» 0.56% و«آيبيكس» 5.6%، مقابل نزول «موانئ أبوظبي» 2.64% و«أمستيل» 2.3% و«إن إم دي سي جروب» 3.6%. وعلى صعيد العقار ارتفع «الدار» 15.45% و«رأس الخيمة العقارية» 16.1%، مقابل نزول«مدن» و«منازل» 0.6% لكل منهما، وهبوط «إشراق» 4.23%.

وبخصوص قطاع التكنولوجيا تراجع «ألف للتعليم» 0.87% و«فينكس كروب» 12.82% و«بريسايت» 5.98% و«سبيس42» 6.47%. وفي الاتصالات تراجع «إي آند» 1.98%، وهبط في المرافق سهم «طاقة» 0.32%. بشأن أسهم الرعاية الصحية تراجع «بيورهيلث» 2.11% و«برجيل» 13.8%، وانخفض في قطاع الطاقة «إن إم دي سي إنيرجي» 0.71% و«أدنوك للتوزيع» 2.23% و«أدنوك للحفر» 6.78%، مع استقرار «أدنوك للغاز».

مكاسب سعودية

وفيما يتعلق بالسوق السعودية فقد كسر سلسلة مكاسبه الأسبوعية، بعدما أنهى المؤشر العام للسوق «تاسي» تعاملات الأسبوع عند مستوى 12385.00 نقطة، بما يمثل تراجعاً بنسبة 0.39% مقارنة بمستوى 12433.58 نقطة الأسبوع الماضي.

وارتفعت القيمة السوقية إلى 10.262 تريليونات ريال سعودي، وذلك مقارنة مع 10.25 تريليونات ريال سعودي الأسبوع الماضي، وبالنسبة لإجمالي قيم التداول خلال الأسبوع فقد سجلت 27.639 مليار ريال سعودي، مقابل 31.86 مليار ريال بالأسبوع الماضي، وسجلت كميات التداول 1.24 مليار سهم، عبر 2107.284 صفقات.

وتصدرت أسهم «نايس ون» قائمة الأكثر ربحية بارتفاع 13.67%، تليها «أنابيب» الشرق 9.85% ثم «سينومي ريتيل» 16.34%، و«ميدغلف للتأمين» 8.55%، و«أبومعطي» 8.54%، بينما تصدرت أسهم الأسماك قائمة الأكثر خسارة 8.48% و«إم آي إس» 7.38% و«الأبحاث والإعلام» 7.21%، ثم «الاستثمار ريت» 6.82% و«لجام للرياضة» 6.18%.

وتصدرت كل من الباحة وأمريكانا وشمس وأرامكو السعودية قائمة الأكثر نشاطاً من حيث الكمية، كما تصدرت الراجحي ونايس ون ومعادن وأرامكو والإنماء قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة.

استقرار قطر

واستقر المؤشر الرئيسي لبورصة قطر بنهاية تعاملات الأسبوع الثاني من فبراير، مغلقاً عند مستوى 10619.08 نقطة، مقارنة مع مستوى 10615.75 نقطة الأسبوع الماضي، بارتفاع هامشي. وبلغت رسملة السوق بنهاية تعاملات الأسبوع 620.3 مليار ريال، وذلك مقارنة مع 621.27 مليار ريال الأسبوع السابق وبتراجع 0.16%. وبلغت قيم التداول في الأسبوع 1.484 مليار ريال، وحجم التداول 483,336,044 سهماً، عبر 50618 صفقة.

وتصدرت «قطر للسينما وتوزيع الأفلام» قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.348%، ثم «بنك الدوحة» 1.57%، و«الخليج الدولية للخدمات» 1.56%، ومصرف قطر الإسلامي 1.248%، و«كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي» 1.241%، بينما تصدرت شركة «ودام الغذائية» قائمة الأكثر انخفاضاً 5% تقريباً، ثم «الخليج للمخازن» 3.5%، و«قطر وعمان للاستثمار» 2%، وشركة بلدنا (1.72%) والمتحدة للتنمية (1.5%).

وتصدرت أسهم QNB وOoredoo وصناعات قطر وبنك دخان ومصرف قطر الإسلامي قائمة الأعلى حسب القيمة، بينما من ناحية حجم التداولات فتصدرت أسهم مجموعة إزدان القابضة وقطر لصناعة الألمنيوم وشركة بلدنا ومصرف الريان وبنك دخان.

الكويتية تواصل المكاسب

وواصلت المؤشرات الكويتية سلسلة مكاسبها الأسبوعية بنهاية الأسبوع الثاني من فبراير، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي، ليتجاوز مؤشر السوق العام مستوى الـ 8 آلاف نقطة، وصولاً إلى 8019.03 نقطة، وبما يمثل ارتفاعاً بنسبة 1.57% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند مستوى 7895.39 نقطة. وبلغت رسملة السوق 47.45 مليار دينار مقارنة مع 46.73 مليار دينار الأسبوع الماضي.

وتصدرت أسهم «آلافكو» قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع 41%، تليها السور 26.3%، ثم بيت الطاقة 21.6%، وأولى وقود 18.01%، والعقارية 16.67%، بينما جاءت أسهم فنادق على رأس قائمة الأكثر انخفاضاً 36.71%، ثم ميدان 14.15%، ووطنية 7.14%، ومشاعر 7.06%، ثم الوطنية الدولية القابضة 6.90%. وأنهى مؤشر السوق الأول تعاملات الأسبوع عند مستوى 8568.56 نقطة، بما يمثل ارتفاعاً بنحو 1.72%، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 8423.05 نقطة.

كما أنهى مؤشر السوق الرئيسي التعاملات عند مستوى 7,404.27 نقاط، مقارنة مع 7,343.24 نقاط الأسبوع الماضي، وبارتفاع 0.83%. يشار إلى أنه بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير لدولة الكويت تعطل شركة بورصة الكويت أعمالها من يوم الثلاثاء 25 فبراير إلى يوم الخميس 27 فبراير، على أن يستأنف العمل يوم الأحد الموافق 2 مارس 2025.

أسبوع مصري سلبي

وفي القاهرة، أغلق مؤشر بورصة مصر EGX 30 عند 29997.11 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنحو 0.05%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI تراجعاً بنحو 2.4%، مغلقاً عند 8402.97 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاضاً بنحو 1.89% مغلقاً الفترة عند 6620.99 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضاً بنحو 0.06%، مغلقاً عند 37203.22 نقاط، كذلك سجل مؤشر EGX100 EWI تراجعاً بنحو 1.94%، مغلقاً الفترة عند 11504.52 نقاط.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية 2,207.4 مليار جنيه في نهاية الأسبوع، مما يمثل انخفاضاً بنحو 0.74%، وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 342.1 ملياراً، في حين بلغت كمية التداول نحو 15,051 مليون ورقة منفذة على 531 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 245.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 10,097 ملايين ورقة منفذة على 495 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

ومن بين الأسهم التي تصدرت قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع أجواء للصناعات الغذائية (15.43%)، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير (11.43%)، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (10.55%)، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (7.69%)، وبنك كريدي اجريكول مصر (7.04%)، وبنك قناة السويس (6.82%). بينما من بين الأسهم الأكثر تراجعاً كل من جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية (13%)، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي (12.07%)، والأهرام للطباعة والتغليف (11.86%)، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة (10.55%)، وراية القابضة للاستثمارات المالية (10.31%).

الأحمر يخيم على بورصة عمان

وفيما يتعلق بسلطنة عمان، تراجع مؤشر بورصة مسقط 30 بنسبة 1.88%، بعدما أغلق عند مستوى 4,478.280 نقاط، مقارنة مع 4564.30 في الأسبوع المنتهي في السادس من فبراير الجاري.

وسجلت حركة السوق خلال الأسبوع المنتهي في 13 من فبراير تداول 894.743 مليون سهم، بقيمة 175.617 مليون ريال عماني.

ولجهة أكبر خمس أوراق مالية ارتفاعاً من حيث نسبة تغير سعر السهم جاءت في الصدارة أسهم الجزيرة للمنتجات الحديدية (20.63%)، ثم المها لتسويق المنتجات النفطية (1.133%) وفولتامب للطاقة (0.55%) وظفار للتأمين (0.225%) وصناعة مواد البناء (0.082%)، بينما جاءت ضمن قائمة أكثر خمس أوراق مالية انخفاضاً من حيث نسبة تغير سعر السهم كل من أريدو (10.82%) ومسقط للغازات (10%) وسندات التنمية الحكومية (9.52%) وظفار الدولية للتنمية والاستثمار (5.88%) والمركز المالي (5.45%).

أداء إيجابي لبورصة البحرين

وفي المنامة، شهدت بورصة البحرين خلال الفترة من 9 فبراير إلى 13 فبراير أداء إيجابياً، بعد أن ارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.53%، ليصل إلى 1,891.60 نقطة، كما ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 0.19%، ليصل إلى 790.15 نقطة. سجل حجم التداول 7,789,524 سهماً، وبلغت قيمة التداول 2,763,428 ديناراً بحرينياً.

وتم تداول أسهم 27 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، في حين انـخفضت أسعار أسهم 8 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إغلاقها السابق.

تصدرت أسهم المؤسسة العربية المصرفية قائمة الأسهم الرابحة بارتفاع (10.61%) تليها خليجي بنك (9.88%) ثم شركة الإثمار القابضة (5.56%)، بينما تصدرت أسهم الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار قائمة الأسهم الخاسرة بتراجع (15.79%)، تليها سوليدرتي البحرين (10%) ثم البحرين للسينما (2.86%).

تراجع مؤشر البورصة الأردنية

وفي الأردن، بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 9 حتى 13 فبراير حوالي 5.9 ملايين دينار، مقارنة مع 5.7 ملايين دينار للأسبوع السابق، بارتفاع 3.8%. وبلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 29.4 مليون دينار مقارنة مع 28.4 مليون دينار للأسبوع السابق، أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 17.1 مليون سهم، من خلال 10455 صفقة. وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 2578.8 نقطة، مقارنة مع 2607.9 نقاط للأسبوع السابق، بانخفاض 1.12%.

بالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي مصانع الزيوت النباتية الأردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (9.12%)، ثم المتكاملة للنقل المتعدد (8.33%)، والعربية لصناعة المواسير المعدنية (7.75%)، والمستقبل العربية للاستثمار (5.66%)، والمنارة الإسلامية للتأمين (5.26%)، أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الموارد الصناعية الأردنية (11.90%)، والشرق للمشاريع الاستثمارية (11.18%)، وسبائك للاستثمار (10.00%)، والمحفظة العقارية الاستثمارية (9.52%)، والعربية للمشاريع الاستثمارية (9.09%).