سوق دبي يغرد.. ويقود ارتفاعات 4 بورصات عربية

واصل سوق دبي المالي صعوده للجلسة الرابعة على التوالي، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ 0.28%، أو ما يعادل 17.2 نقطة، مسجلاً 6167.68 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ جلسة 15 يناير 2008، رابحاً أكثر من 1.4 مليار درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات الأسواق العربية، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاع المالية، الذي ارتفع بنسبة 1.2%، لا سيما البنوك، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج فصلية قوية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.062 تريليون درهم، في نهاية جلسة الجمعة الماضي، إلى 1.063 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وسجل سهم ديار للتطوير قفزة سعرية، مرتفعاً بنسبة 0.94% عند 1.08 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2015، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، بقيمة 157 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بـ 70.7 مليون درهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم سكون تكافل 14.5%، والأغذية المتحدة 13.5%، ودبي التجاري 4.55%، والإمارات ريم للاستثمار 2.8%، في المقابل، تراجعت أسهم دبي للمرطبات 7.8%، والوطنية للتأمينات العامة 4.35%، والاستشارات المالية الدولية 2.4%، وتبريد 1.7%.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 17.75 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 250.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 232.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.21%، إلى 10362.16 نقطة، رابحاً أكثر من 9 مليارات درهم.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 221.5 مليون درهم، مرتفعاً 1.84%، إلى 3.33 دراهم، تلاه «أبوظبي الأول»، جاذباً 131.8 مليون درهم، ثم «الدار العقارية»، بسيولة 88.4 مليون درهم.

وزاد سهم «أبوظبي الإسلامي» بنسبة 2.1%، عند 24.3 درهماً، مُسجلاً أعلى مستوى له منذ إدراجه في السوق، كما سجل سهم بنك الشارقة أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2015.

وارتفعت في سوق أبوظبي، أسهم بنك الشارقة 7.4%، ومجموعة أرام 4.7%، والشارقة للأسمنت 3.9%، وبريسايت 2.97%، فيما انخفضت أسهم البنك العربي المتحد 4%، وإشراق للاستثمار 2.14%، وفينكس كروب 1.9%، وإي سفن 1.87%.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب لرأسمالها السوقي، جاوزت 10.5 مليارات درهم، في ختام التداولات، أولى جلسات الأسبوع، بدعم إعلان النتائج القوية للبنوك عن النصف الأول من عام 2025.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.213 تريليونات درهم، في نهاية جلسة الجمعة، إلى 4.223 تريليونات درهم، بنهاية جلسة امس، موزعة بواقع 3.160 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.063 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 2.2 مليار درهم، موزعة بواقع 1.44 مليار درهم في سوق أبوظبي، و765.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 781.8 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 38.3 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، انخفض مؤشر «تاسي» السعودي 0.65%، والكويتي 0.70%، والقطري 0.39%، فيما ارتفعت بورصتا مسقط 0.06%، والبحرين 0.14%، وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر بورصة مصر 1.38%.

السعودية

وتراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.65%، ليغلق عند 10885 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4.6 مليارات ريال.

وانخفضت أسهم بي إس إف، وأسمنت الشمالية، وريدان، والأصيل، والعربي الوطني، ورتال، والتعاونية، ودراية، بنسب تراوحت بين 2 و5%، وتراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1%، عند 94.15 ريالاً، وسجل سهم أكوا باور أدنى مستوى له في عامين ونصف، عند 220 ريالاً، منخفضاً بـ 1%.

في المقابل، صعد سهم الأندية للرياضة بنسبة 10%، عند 11.19 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 51 مليون سهم.

مصر

وهبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وبلغت قيمة التداول 4.8 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 41 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.388 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.38%، ليغلق عند مستوى 34076 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.61%، ليغلق عند مستوى 41784 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.38%، ليغلق عند مستوى 15305 نقاط.

كذلك، تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.55%، ليغلق عند مستوى 10155 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 1.62%، ليغلق عند مستوى 13719 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.99%، ليغلق عند مستوى 3454 نقطة.

الأردن

وأغلق المؤشر العام لبورصة الأردن مرتفعاً 0.11%، إلى 2921.31 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 8.2 ملايين دينار، مقارنة مع 10.4 ملايين في الجلسة السابقة.

وارتفعت البورصة الأردنية بشكل طفيف، بدعم شراء محدود في أسهم قيادية، مثل مناجم الفوسفات، وسط مضاربات وقيمة تداول جيدة.

وصعد سهم بنك الإسكان 0.5%، إلى 4.02 دنانير، وسهم مناجم الفوسفات 0.35%، إلى 20.26 ديناراً، فيما تراجع سهم البنك العربي 0.17%، إلى 5.94 دنانير.