20 ملياراً مكاسب سوق دبي في أسبوع بنمو 2.36 %

عزز سوق دبي مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي وارتفع مؤشر السوق 2.36% في أسبوع، محققاً مكاسب ناهزت 20 مليار درهم في 5 جلسات، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، إلى جانب إعلان النتائج القوية للشركات والبنوك عن 2024.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة إلى 936.3 مليار درهم من 916.24 مليار درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة قبل الماضي. وخلال أسبوع، تصدر سهم «طلبات» ارتفاعات أسهم دبي ليقفز 12.06%، وارتفعت أسهم سالك 10.3%، وبنك المشرق 6.6%، وإعمار للتطوير 6.4%، والعربية للطيران 6.05%، ودبي للاستثمار 5.6%، وزاد تعاونية الاتحاد 5.04%، وباركن 3.8%، ودو 3.2%، وتبريد 3.13%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بنحو 1.15 مليار درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 652.8 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً سيولة بأكثر من 469.5 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 562.4 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 2.7 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 2.11 مليار درهم.

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.41% إلى 9625.68 نقطة في أسبوع.

واجتذبت الأسهم المحلية 11.2 مليار درهم، سيولة خلال أسبوع منها 6.7 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و4.5 مليارات درهم في دبي، بعد التداول على 3.2 مليارات سهم، عبر 222.9 ألف صفقة. وعلى مستوى الأداء اليومي، تباين أداء مؤشرات أسهم الإمارات، أمس، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي 0.80% إلى 5361.96 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مطلع مايو 2014، بينما تراجع سوق أبوظبي 0.34% إلى 9625.68 نقطة.

وبنهاية الجلسة، ارتفع سهم «العربية للطيران» 4.4% مغلقاً عند 3.33 دراهم، ليسجل أعلى مستوى منذ الإدراج، وكان السهم قد صعد خلال الجلسة عند 3.40 دراهم مسجلاً أيضاً أعلى سعر منذ الإدراج.