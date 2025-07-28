تباين مؤشرات البورصات الآسيوية عقب تسجيل الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة

تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، بعدما سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة، مع اختتام أسبوع آخر من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية وأسعار النفط قبيل عقد محادثات التجارة في استكهولم بين مسؤولين أمريكيين وصينيين.

وارتفعت العقود الآجلة الأوروبية بعدما توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع إدارة ترامب يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1% ليصل إلى 41056.81 نقطة بعد ظهور شكوك حول تفاصيل اتفاق الهدنة التجارية بين اليابان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصاً فيما يتعلق بتعهد اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.4% ليصل إلى 25490.45 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.2% ليصل إلى 3587.25 نقطة.

وارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.3%.

واستقر مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي دون تغيير تقريباً عند 3195.49 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.3% ليصل إلى 8688.40 نقطة.

وتراجع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.1%.

وأغلقت الأسواق في تايلاند بمناسبة عطلة رسمية.

وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة، الجمعة الماضي، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% ليصل إلى 6388.64 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق للمرة الخامسة في أسبوع.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5% ليصل إلى 44901.92 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% ليغلق عند 21108.32 نقطة متجاوزاً بذلك رقمه القياسي.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 24 سنتاً ليصل إلى 65.40 دولاراً للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 24 سنتاً ليصل إلى 67.90 دولاراً للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 147.72 يناً يابانياً من 147.71 يناً، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1.1755 دولار من 1.1758 دولار.