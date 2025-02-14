نيكاي يغلق منخفضاً وسط جني أرباح وارتفاع الين

تراجع المؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق اليوم الجمعة وأنهى سلسلة مكاسب استمرت ثلاث جلسات، وذلك وسط اتجاه لجني الأرباح بعد مكاسب كبيرة في الجلسة الماضية وصعود للين أثر على ثقة المستثمرين.

وهبط المؤشر نيكي 0.79 بالمئة إلى 39149.43 نقطة عند الإغلاق، لكنه ارتفع 1.74 بالمئة على أساس أسبوعي.

وصعد نيكاي بأكثر من واحد بالمئة عند الإغلاق أمس الخميس ليحقق أكبر ارتفاع خلال جلسة واحدة في ثلاثة أسابيع.

وتقدمت العملة اليابانية قليلا أمام الدولار اليوم الجمعة وجرى تداولها في أحدث التعاملات على ارتفاع 0.21 بالمئة عند 152.5 ين.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو للأوراق المالية "المؤشر نيكاي يحوم في نطاق 38 ألف نقطة إلى 40 ألف نقطة. ولكي يرتفع فوق هذا المستوى، يرغب المستثمرون في التخلص من حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وانخفض سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.55 بالمئة وكان الأكثر تأثيرا على المؤشر نيكي. وخسر سهم طوكيو إلكترون المنتجة لمعدات تصنيع الرقائق 2.07 بالمئة.

ومحا المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مكاسب ضئيلة حققها خلال الجلسة وأغلق منخفضا 0.23 بالمئة إلى 2759.21 نقطة.

وارتفع سهم مجموعة سوني 8.65 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة نتائج أعمال قوية.

وصعد سهم توبان القابضة 15.52 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر نيكي بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لصافي الربح السنوي.

وتقدم سهم نيسان 2.55 بالمئة وهوندا 2.48 بالمئة بعدما أنهت الشركتان محادثات للدمج وتأسيس شركة لصناعة السيارات بقيمة 60 مليار دولار.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في سوق طوكيو الرئيسية، ارتفع 28 بالمئة وانخفض 68 بالمئة بينما لم يطرأ تغير يذكر على ثلاثة بالمئة.