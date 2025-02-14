سوق دبي يعاود صعوده بمكاسب 3.4 مليارات درهم

عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده في تداولات أمس، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.28% أو ما يعادل 15.03 نقطة، مسجلاً مستوى 5319.2 نقطة، رابحاً نحو 3.4 مليارات درهم، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاعات الصناعة والمرافق العامة والاتصالات.

رأس المال

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 927.7 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 931.13 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «الإمارات للاستثمار» بالحد الأقصى ليقود ارتفاعات 19 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 14.75% ليغلق عند 92.95 درهماً، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بـ246.95 مليون درهم، تلاه «طلبات» بـ146.4 مليون درهم مرتفعاً 4.08% ليغلق عند 1.53 درهم.

ودعم أداء سوق دبي المالي ارتفاع أسهم تكافل الإمارات 4.4%، وديوا 4.25%، وطلبات 4.1%، وسالك 3.87%، ودبي للاستثمار 3.64%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 83.6 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 591.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 507.8 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

من جانبه، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9658.73 نقطة متراجعاً هامشياً 0.003% في جلسة أمس.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 202.3 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 158.9 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 154.24 مليون درهم.

وصعد سهما أبوظبي الوطنية للتكافل 15%، والبنك التجاري الدولي 14.14% بالحد الأقصى، كما ارتفع الخليج اﻻستثمارية 7.3%، ورأس الخيمة العقارية 6.98%.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 2.44 مليار درهم، موزعة بواقع 1.44 مليار درهم في سوق أبوظبي، و996.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 682.3 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 53.9 ألف صفقة.

أسواق عربية

وعلى صعيد البورصات العربية، فقد شهدت أسواق الأسهم تبايناً بالأداء في ختام تعاملات أمس، وانخفض «تاسي» السعودي هامشيا 0.01 %، ومسقط 0.18%، في حين ارتفعت بورصة الكويت 0.64%، وقطر 0.23%، والبحرين 0.00%، وخارج منطقة الخليج، ارتفعت مؤشر بورصة مصر 1.13%.

وتراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بشكل طفيف قدره نقطة واحدة ليغلق عند 12385 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات ريال.

وتراجع سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي بأقل من 1 % عند 99.50 ريالاً، و33.75 ريالاً، على التوالي، في المقابل ارتفع سهم المجموعة السعودية بنسبة 1 % عند 17.64 ريالاً، وكانت الشركة قد قدمت طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية.

وسجل سهم «نايس ون» أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 68.20 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 7.4 ملايين سهم وبقيمة قاربت 500 مليون ريال. وصعد سهم ليفا للتأمين، بنسبة 1 % عند 17.58 ريالاً، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الرابع 2024 إلى 10.8 ملايين ريال.

مصر

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 29997 نقطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب.

وأعلن عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحقق بنك قناة السويس صافي الدخل من العائد بلغ 5.5 مليارات جنيه خلال عام 2024 مقابل 3.2 مليارات جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 72%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 5.7 مليارات جنيه مقارنة مع 2.3 مليار جنيه بنسبة نمو 148%.

وحققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية إيرادات نشاط بلغت 10.25 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025 مقابل 8.62 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 19%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 4.45 مليارات جنيه مقارنة مع 3.97 مليارات جنيه بنسبة نمو سنوي 12%.