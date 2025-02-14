«ألفا داتا» تعتزم إدراج أسهمها في سوق أبوظبي

أعلنت شركة ألفا داتا والشركات التابعة لها، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في الإمارات عن نيتها طرح أسهمها العادية للاكتتاب العام وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسوف يتضمن الطرح، طرح 400.000.000 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 0.03 درهم لكل سهم، تمثل 40% من رأس مال الشركة المصدر للاكتتاب العام وجميع الأسهم المطروحة هي من قبل المساهمين الحاليين في الشركة وهما شركة بن حمودة وشركة ألعبيني للاستثمار «المساهمون البائعون»، والذين يحتفظون بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت من الأوقات قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهم الخاص وبموجب القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.

ويتاح الطرح للمستثمرين الأفراد ومستثمرين آخرين في دولة الإمارات، كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات أو الشريحة الأولى، وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات، كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين أو الشريحة الثانية.

وتبدأ فترة الاكتتاب الخميس 20 فبراير 2025 وتنتهي الثلاثاء 25 فبراير 2025 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وللمستثمرين المحترفين.

سعر الطرح

سيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر أثناء فترة الاكتتاب والمتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في مارس 2025.

وقال محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة ألفا داتا: «يتمتع فريق إدارة ألفا داتا بخبرات جماعية تمتد لسنوات عدة في تقديم حلول متخصصة للعملاء ودفع التحول الرقمي.

وخلال هذه الفترة، تمكنت الشركة من تحقيق مكانة رائدة في السوق في تطوير وتنفيذ الحلول المبتكرة ودفع التحول الرقمي وتحقيق التميز التشغيلي في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

منذ تأسيسها في 1981 ببداية متواضعة في أبوظبي، تمكنت الشركة من تحقيق النمو واستقطاب المواهب ليتجاوز عدد فريق عملها 1.500 موظف في أنحاء الإمارات وفي السعودية وقطر».

وأضاف: «إن طرحنا أسهمنا للاكتتاب العام الأولي يعد حدثا مهماً ومثيراً لشركة ألفا داتا، حيث يمكننا من تعزيز نجاحاتنا وترسيخ مكانتنا كمزود رائد في مجال التحول الرقمي.

ومما لا شك فيه أننا سوف نواصل تعزيز وتوسيع عروضنا لضمان المحافظة على مكانتنا في الطليعة في رحلة التحول الرقمي لعملائنا، ودعم استراتيجية دولة الإمارات والدول التي نتواجد فيها في زيادة مساهمة التكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي الوطني».

توسع جغرافي

وقال فايز ألعبيني، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى ألفا داتا: «يسعدني أن أعلن عن نية طرح 40% من رأس مال شركة ألفا داتا للاكتتاب العام والإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

منذ تأسيس ألفا داتا في العام 1981، تطورت المجموعة بشكل مطرد وتمكنت من تحقيق نمو كبير.

نحن الآن نعمل مع أكثر من 2.200 مؤسسة تشمل القطاعين العام والخاص، فضلاً عن عملائنا من المؤسسات الحكومية.

ومما لا شك فيه أن ألفا داتا تشهد توسعاً جغرافياً ليشمل السعودية وقطر، الأمر الذي يعد دليلاً راسخاً على إمكانيات نمو أعمالنا.

تتمتع ألفا داتا بسجل حافل من النجاحات في تقديم الخدمات المتخصصة للعملاء، لتتمكن من تعزيز مكانتها شريكاً مفضلاً للمؤسسات والشركات الرائدة في الإمارات وخارجها».