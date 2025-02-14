«بول هيث كيه سي» قاضياً في «محاكم سوق أبوظبي العالمي»

أعلنت «محاكم سوق أبوظبي العالمي» عن تعيين القاضي بول هيث كيه سي قاضياً لديها من 7 ديسمبر 2024، نظراً لقرار القاضي ويليام ستون إس بي إس كيه سي بالتقاعد في 31 ديسمبر المقبل.

وقال اللورد ديفيد هوب اوف كريجهيد كيه تي، رئيس «محاكم سوق أبوظبي العالمي»: يسرنا انضمام القاضي بول هيث إلى فريق محاكم سوق أبوظبي العالمي، لا سيما في ضوء ما يتمتع به من خبرات واسعة في قضايا الإعسار العابر للحدود والمنازعات التجارية العامة.

لقد أجرى منذ تقاعده من المحكمة العليا النيوزيلندية العديد من عمليات التحكيم الدولية كمحكم منفرد، وشارك في العديد من عمليات الوساطة المحلية والدولية، خاصة في المجال التجاري.

ونحن على ثقة تامة بأن تعيينه سيعزز قدرتنا على تقديم أعلى مستوى من الخدمات القضائية للعدد المتزايد من المؤسسات المالية العالمية والشركات التي اختارت أبوظبي العالمي مقراً لأعمالها لتعزيز فرصها في الازدهار والنمو المستقبلي.

واستهل القاضي هيث مسيرته المهنية كونه محامي مرافعة، ومحامي إجراء في المحكمة العليا النيوزيلندية في 1978، وأصبح في 1997 مستشاراً في مسائل القانون التجاري لدى اللجنة القانونية النيوزيلندية (وكالة متخصصة في إصلاح القانون التشريعي)، وعُيّن مفوضاً في 1999، وأثناء عمله في اللجنة القانونية أشرف على إعداد التقارير المتعلقة بالإعسار العابر للحدود وقضايا الإعسار المحلية، والتحكيم والتجارة الإلكترونية، وانتقل إلى نقابة المحامين المستقلين في عام 1998، حيث عُين مباشرة مستشاراً للملكة.