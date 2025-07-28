سوق دبي يتفوق على المؤشرات الأمريكية والأوروبية

تفوق أداء مؤشر سوق دبي المالي منذ مطلع العام الجاري على مؤشرات «وول ستريت»، من حيث نسبة الارتفاع.

وأظهر رصد «البيان» صعود مؤشر سوق دبي بنسبة 19.2% منذ بداية عام 2025، ليقفز من 5158.67 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، وصولاً إلى 6150.46 نقطة في نهاية جلسة الجمعة الماضي.

وبحسب الرصد فلم تتجاوز ارتفاعات المؤشرات الأمريكية حاجز 10%، حيث ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 8.62%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 9.3%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 5.54%.

مكاسب قوية

وتفوق مؤشر سوق دبي المالي على أغلب المؤشرات الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 8.3%، وارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 11.5%، كما زاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 6.15%، وارتفع مؤشر سوق الأسهم الإيطالي فوتسي إم آي بي (FTSE MIB) بنسبة 19.13%.

كما تصدرت مكاسب سوق دبي أداء مؤشرات البورصات العربية أول 7 أشهر من العام مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، والنتائج القوية للشركات والمصارف.

يشار إلى أنه خلال عام كامل منذ يوليو 2024 ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بأكثر من 44%، متفوقاً على مكاسب مؤشر «MSCI» لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا البالغة 16% للفترة نفسها.

أبرز الأسواق الناشئة

وأفاد فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، بأن أسواق الأسهم في دولة الإمارات واصلت مسارها الصاعد بثبات، متفوقة على بعض أبرز الأسواق الناشئة، فقد سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي مكاسب تجاوزت 19% منذ بداية العام الجاري، متفوقاً بذلك على مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي البالغة 8.19%، خلال الفترة نفسها.

وقال: «يعزى هذا الأداء القوي إلى عوامل عدة، من أبرزها متانة الاقتصاد المحلي، واستدامة أرباح الشركات، وزخم عمليات الطرح العام الأولي، إلى جانب سلسلة من الصفقات المليارية الجديدة، التي أعقبت زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى الشرق الأوسط، ما عزز أداء قطاعات رئيسة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والألمنيوم، كما أسهمت الاتفاقية التجارية الأخيرة بين اليابان والولايات المتحدة، إلى جانب التوقعات بإبرام اتفاق مماثل قريباً مع الاتحاد الأوروبي، في رفع معنويات المستثمرين عالمياً، وهو ما انعكس بدوره على أداء الأسواق الإماراتية».

مستوى قياسي

وذكر أن المؤشر العام لسوق دبي المالي حقق ارتفاعاً في 3 جلسات تداول خلال الأسبوع، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، ويُتداول المؤشر حالياً عند مضاعف ربحية مستقبلي لمدة 12 شهراً يبلغ 10.4 مرات، ما يشير إلى تقييم جذاب مقارنة بالعديد من المؤشرات العالمية».