أسواق الإمارات تترقب نتائج 21 شركة الأسبوع الجاري

تترقب أسواق الأسهم المحلية استكمال الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، عن فترة الـ 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025.

ومن المقرر أن تقوم أكثر من 21 شركة بإعلان النتائج المالية خلال الأسبوع، الذي ينتهي في 1 أغسطس 2025.

وتتركز اجتماعات مجالس الإدارة لهذه الشركات، على مدار الأسبوع الجاري، والتي ستناقش فيها بشكل رئيسي البيانات المالية لفترة الـ 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025.

وتتضمن قائمة أبرز الشركات التي ستعلن عن نتائجها المالية هذا الأسبوع، «تاكسي دبي، وبنك المشرق، ودبي للمرطبات، والدار العقارية، ومدن القابضة، وملتيبلاي، وأدنوك للحفر، والتجاري الدولي».

وتزامناً مع إعلان نتائج فصلية قوية، عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للأسبوع الخامس على التوالي، وربح رأسمالها السوقي نحو 22 مليار درهم في خلال الأسبوع الماضي، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولا سيما أسهم البنوك والعقارات.

وواصل سوق دبي المالي مكاسبه الأسبوعية، وربح رأسماله السوقي ما يفوق 7 مليارات درهم مرتفعاً بنسبة 0.93%، مسجلا أعلى إغلاق منذ يناير 2008، فيما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.76% إلى مستوى 10340.06 نقطة، رابحاً نحو 15 مليار درهم في أسبوع.

القيمة السوقية

وواصل سوق دبي مكاسبه الأسبوعية، وربح رأسماله السوقي 7 مليارات درهم مرتفعاً 0.93% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في البنوك والعقارات.

وخلال الأسبوع المنصرم ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي إلى 1.062 تريليون درهم مقارنة مع 1.055 تريليون في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضية.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 361.2 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.55 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.2 مليار درهم.

ارتفاعات كبيرة

ارتفع سهم دبي للاستثمار خلال جلسة الجمعة، بنسبة 1.7% عند 2.86 درهم، ليُسجل أعلى إغلاق له منذ مايو 2015.

وأغلق سهم إعمار العقارية على ارتفاع بنسبة 2.6% عند 15.70 درهم، بينما ارتفع سهم إعمار للتطوير كذلك بنسبة 0.3% عند 15.30 درهم.

ويُواصل سهما إعمار العقارية وإعمار للتطوير تسجيلهما مستويات قياسية، حيث يستمر سهم إعمار العقارية في تسجيل أعلى اغلاق له منذ أبريل 2006، بينما سجل سهم إعمار للتطوير أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق.

وارتفع سهم ديار للتطوير بنسبة 3.9% عند 1.07 درهم، مُسجلاً أعلى إغلاق له منذ أُغسطس 2015، وبتداولات قاربت 36 مليون سهم، بينما بقي سهم أملاك للتمويل على ثبات عند 1.68 درهم، وبتداولات تجاوزت 44 مليون سهم.

متانة الاقتصاد

وقال فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»: «ساهمت نتائج أرباح إيجابية لعدد من المؤسسات المالية الكبرى في تعزيز الزخم الصعودي العام للأسواق، فقد سجل بنك أبوظبي الأول صافي أرباح قياسي بلغ 10.65 مليارات درهم للنصف الأول من عام 2025، ما جعله السهم الأعلى تداولاً من حيث القيمة في جلسة 23 يوليو، لينهي التداولات مرتفعاً بنسبة 4.97%.

كما ارتفع سهم بنك الشارقة بنسبة 10% بعد إعلان البنك عن نمو سنوي بنسبة 56.7% في صافي أرباحه، لتصل إلى 268.3 مليون درهم».

وذكر أن المؤشر العام لسوق دبي المالي سجل ارتفاعاً في 3 جلسات تداول خلال الأسبوع، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً.

وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي برزت قطاعات العقارات والسلع الاستهلاكية الأساسية وخدمات الاتصالات كأفضل القطاعات أداءً، مسجلة مكاسب أسبوعية بلغت 3.91% و3.35% و2.64% على التوالي، تبعتها قطاعات الصناعة والمواد الأساسية بمكاسب بلغت 1.01% و0.86.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام في 3 جلسات أيضاً الأسبوع الماضي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، إذ حقق المؤشر مكاسب تجاوزت 11% خلال الإثني عشر شهراً الماضية، ويتداول حالياً عند مضاعف ربحية مستقبلي يبلغ 15.6 مرة، ما يجعله أيضاً عند تقييمات جذابة نسبياً ـ وكان قطاعا المواد الأساسية والرعاية الصحية الأفضل أداءً بالسوق، بمكاسب بلغت 3.18% و2.01% على التوالي.

وتوقع فيجاي أن تعلن أكثر من 21 شركة إماراتية عن نتائجها المالية خلال الأسبوع الجاري، من بينها مجموعة اتصالات الإمارات، وألفا ظبي القابضة، وبروج، والدار العقارية، وبنك المشرق، كما ستظل أنظار المستثمرين متجهة نحو مفاوضات التجارة الدولية، تحسباً لإبرام مزيد من الاتفاقيات مع شركاء أمريكا التجاريين الرئيسيين، مثل الاتحاد الأوروبي.

أبرز أحداث الأسبوع:

الاثنين:

«تاكسي دبي» تناقش البيانات المالية.

«الدار العقارية» تناقش الأداء المالي للشركة.

«مدن القابضة» تناقش البيانات المالية .

«الصير مارين» تناقش البيانات المالية .

«ملتيبلاي» تعتمد البيانات المالية.

الثلاثاء

«المشرق» يوافق على البيانات المالية .

«دبي للمرطبات» تناقش النتائج المالية .

«تاكسي دبي» تعقد اجتماعاً للمحللين لمناقشة النتائج المالية.

«أمريكانا للمطاعم» تعتمد النتائج المالية.

«إن إم دي سي جروب» تناقش النتائج المالية.

«إمستيل» تناقش البيانات المالية.

«غذاء القابضة» تناقش البيانات المالية.

«أدنوك للحفر» تعتمد البيانات المالية.

نهاية اكتتاب «العربي المتحد» في الأسهم الجديدة.

الأربعاء

«مزايا» تناقش البيانات المالية.

«أملاك للتمويل» تناقش أموراً اعتيادية داخلية.

«ريسبونس بلس» تناقش البيانات المالية.

«بيور هيلث» تناقش النتائج المالية.

«بروج» تناقش النتائج المالية.

«ألف للتعليم» تناقش البيانات المالية.

«فينكس» تناقش البيانات المالية.

«أريد» تناقش البيانات المالية.

الخميس

«التجاري الدولي» يناقش البيانات المالية.