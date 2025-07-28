«الأرباح» و«قرار الفائدة» و«رسوم ترامب» في أسبوع حافل للأسواق العالمية

تُهدد مجموعة من الأحداث المرتقبة بزعزعة الهدوء الذي يسود سوق الأسهم الأمريكية، الذي شهد سلسلة من الارتفاعات القياسية، أبرزها اقتراب الموعد النهائي لفرض رسوم جمركية أشد على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد مدد المهلة حتى الأول من أغسطس لتنفيذ هذه الرسوم، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات تجارية، الأمر الذي قد يرفع منسوب التقلبات في الأسواق مع اقتراب نهاية الأسبوع الجاري.

ويتزامن ذلك، وفقاً لتقرير «رويترز» عن الأسهم الأمريكية للأسبوع الجاري، مع ترقب المستثمرين لمحطات مهمة عدة على الأجندة الاقتصادية، منها اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، وتقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، إلى جانب نتائج أرباح شركات كبرى مثل أبل، ومايكروسوفت، وأمازون.

وقال ماثيو ميسكين، كبير استراتيجيي الاستثمار في «مانولايف جون هانكوك للاستثمار»، إن الأسواق أمام أسبوع مزدحم بالمستجدات، مضيفاً أن «توقعات المستثمرين ارتفعت مقارنة بالأشهر الماضية، وبالتالي سيكون من المهم مراقبة قدرة السوق على تلبية هذه التوقعات المرتفعة».

ارتفاعات قياسية وتراجع في التقلبات

وواصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تسجيل مستويات قياسية، خلال الأسبوع الماضي، بعد أن تعافى من الانخفاض، الذي أعقب إعلان ترامب في 2 أبريل عما وصفه بـ«يوم التحرير» التجاري، والذي أثار آنذاك مخاوف من دخول الاقتصاد في ركود، سرعان ما تراجعت.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 28% منذ أدنى مستوى بلغه في أبريل، بينما قفز مؤشر «ناسداك» الثقيل بأسهم التكنولوجيا بنسبة 38% في الفترة نفسها.

وقال كريس جاليبو، كبير استراتيجيي الأسواق في معهد فرانكلين تمبلتون، «حققنا عوائد ثلاث سنوات خلال ثلاثة أشهر ونصف فقط، سوق الأسهم بحاجة الآن إلى فترة من التماسك».

ومن جهة أخرى، تراجعت مؤشرات التقلب بشكل ملحوظ، إذ انخفض مؤشر «فيكس Cboe Volatility Index»، من ذروته البالغة 60 نقطة في أبريل إلى مستويات أدنى من متوسطه التاريخي عند 17.6 خلال معظم شهر يوليو، مسجلاً أدنى إغلاق له منذ خمسة أشهر، يوم الأربعاء.

ورغم ذلك ظهرت بوادر تقلبات جديدة خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاعات حادة في أسهم شركات مثل «كولز» و«أوبن دور تكنولوجيز»، ما أعاد للأذهان ظاهرة «أسهم الميم»، التي تعكس شهية مرتفعة للمخاطر لدى المستثمرين الأفراد.

وفي الوقت ذاته أدت المكاسب القياسية إلى رفع تقييمات السوق لمستويات تاريخية مرتفعة، حيث بلغ مضاعف السعر إلى الأرباح في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 22.6 مرة، مقارنة بمتوسطه طويل الأجل البالغ 15.8، ما يزيد من احتمالية تعرض السوق لخيبة أمل في حال جاءت البيانات دون التوقعات.

اختبار جديد

ومن المتوقع أن تدخل الرسوم الأمريكية الأعلى على الاتحاد الأوروبي، وعدة دول أخرى حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، بعد أن علق ترامب في أبريل بعضاً من أقسى تلك الإجراءات إثر موجة تقلبات حادة في الأسواق.

وقال كيفن جوردون، كبير استراتيجيي الاستثمار في «تشارلز شواب»، إن الأسواق تراهن على أن الإدارة الأمريكية لن تنفذ تهديداتها بالكامل، استناداً إلى ما حدث في أبريل، وأضاف: «الاختبار الحقيقي في ملف التجارة هو ما إذا كانت هذه التهديدات ستُترجم إلى أفعال فعلاً».

آثار الرسوم

ويتوقع معظم المحللين أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، يوم الأربعاء، مع انتظار صناع القرار لمزيد من البيانات، التي توضح مدى تأثير الرسوم على التضخم، قبل اتخاذ خطوات إضافية نحو خفض الفائدة، لكن التوترات بين البيت الأبيض والفيدرالي بشأن السياسة النقدية تصاعدت، إذ يواصل ترامب انتقاد رئيس المجلس، جيروم باول، بسبب عدم خفض الفائدة.

وعبّر اثنان من أعضاء مجلس الاحتياطي المعينين من قِبل ترامب عن تأييدهما لخفض الفائدة هذا الشهر.

مشهد كامل

وتشهد الأسواق أيضاً أسبوعاً مزدحماً بنتائج أعمال الشركات، وعلى رأسها أبل، ومايكروسوفت، وأمازون، وفيسبوك (ميتا)، وهي من بين «السبعة الكبار» الذين يؤثرون بشكل كبير على المؤشرات المرجعية، بفضل قيمهم السوقية الضخمة.

ومع إعلان حوالي 30% من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عن نتائجها فإن أرباح الربع الثاني في طريقها لتسجيل نمو بنسبة 7.7% مقارنة بالعام الماضي، وفق بيانات LSEG IBES، متجاوزة التوقعات السابقة، التي كانت عند 5.8% في مطلع يوليو.

ويختتم الأسبوع بإصدار تقرير الوظائف الأمريكي، يوم الجمعة، حيث يُتوقع أن يضيف الاقتصاد 102,000 وظيفة في يوليو، مقارنة بـ147,000 وظيفة في يونيو. وقال ميسكين: إن «البيانات الاقتصادية القوية، التي شهدناها مؤخراً، وتحديداً في يونيو، تُشير إلى تسارع طفيف في النمو، والأسواق تبدو وكأنها سعّرت هذا التسارع بالفعل».

أبرز أحداث الأسبوع:

الثلاثاء 29 يوليو:

الميزان التجاري السلعي

مخزونات التجزئة والجملة

مؤشر «ستاندرد آند بورز/كيس شيلر» لأسعار المنازل في 20 مدينة

مؤشر ثقة المستهلك

مؤشر فرص العمل الشاغرة

نتائج: بوينغ، باي بال، بروكتر آند غامبل، سبوتيفاي، يونايتد هيلث، بوكينغ هولدينغز، مونداليز

الأربعاء 30 يوليو:

تقرير فرص العمل الشاغرة

الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني

مبيعات المنازل المعلقة

قرار الفيدرالي لأسعار الفائدة

المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول

نتائج: إتسي، فايفر إنترناشيونال، كرافت هاينز، تاكيدا للأدوية، آرم هولدينغز، فورد موتور، ميتا بلاتفورمز، مايكروسوفت، كوالكوم

الخميس 31 يوليو:

طلبات إعانة البطالة الأولية

مؤشر تكاليف التوظيف

الدخل والإنفاق الشخصي

مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي ومؤشره الأساسي

مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو

نتائج: بريستول مايرز، ماستركارد، أمازون، أبل، كلاودفلير، كوين بايس، ستراتيجي

الجمعة 1 أغسطس:

تقرير الوظائف الشهري

معدل البطالة

نمو الأجور بالساعة

مؤشر «ستاندرد آند بورز» النهائي لمديري المشتريات في قطاع التصنيع

مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع

الإنفاق على البناء

مؤشر ثقة المستهلك النهائي

نتائج: شيفرون، إكسون موبيل، موديرنا، ايه ام سي انترتينمنت

الجمعة 25 يوليو:

طلبيات السلع المعمرة

نتائج: أون