10 صفقات كبيرة على «تيكوم» في سوق دبي بـ126.6 مليون درهم

شهد سوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، تنفيذ 10 صفقات كبيرة على أسهم مجموعة تيكوم.

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقات على عدد 43.2 مليون سهم بقيمة 126.6 مليون درهم بسعر تنفيذ 2.93 درهم للسهم الواحد.

كذلك، شهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «شعاع كابيتال»، بقيمة 16.9 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 72 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 0.235 درهم للسهم الواحد.

وبختام الجلسة، ارتفع في سوق دبي أسهم الوطنية الدولية القابضة 6.95%، وأجيليتي للمخازن 6.2%، وشعاع كابيتال 3.45%، وطلبات 1.4%، وإعمار للتطوير 1.1%.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدني سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعًا.