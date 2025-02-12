أسهم أوروبا تستبق بيانات التضخم الأمريكية بارتفاعات قياسية

وسعت الأسهم الأوروبية مكاسبها، لتسجل صعوداً قياسياً، الأربعاء، فيما يترقب المستثمرون بيانات تضخم أمريكية مهمة، وخلال التداولات ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى قياسي مرتفع، أمس الثلاثاء،

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.2 في المئة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

كما ارتفع فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.08 %، وكاك الفرنسي بنسبة 0.21 %، وفوتسي الإيطالي 0.27 %.

وقفز سهم منافستها أنهايزر-بوش إنبيف 4.4 في المئة، في حين زاد مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات 1.7 في المئة، ليتصدر المكاسب على المؤشر ستوكس 600.

وارتفع سهم بانكو بي.بي.إم 2.1 في المئة، بعد أن رفع ثالث أكبر بنك إيطالي الأرباح والتوزيعات المستهدفة حتى 2027، بعد أن أعلن نتائج قوية لعام 2024.

ودفع السهم مؤشر القطاع المصرفي إلى الارتفاع 0.7 في المئة،

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لاستقاء مؤشرات على توقعات السياسة النقدية الأمريكية.