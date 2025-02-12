سوق دبي فوق 5300 نقطة بمكاسب 10.6 مليارات درهم

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ1.42% أو ما يعادل 74.45 نقطة، وهو أعلى وتيرة ارتفاع يومية في شهرين، مسجلاً 5335.76 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مطلع مايو 2014، ليربح السوق نحو 10.6 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والصناعة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 921.24 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 931.83 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «أمان» ارتفاعات 26 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 8% مغلقاً عند 0.459 درهم، في حين استحوذ سهما «إعمار» على أكثر من نصف سيولة السوق بـ503.2 ملايين درهم تعادل 54.13% من سيولة سوق دبي الإجمالية البالغة 929.6 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم الإسمنت الوطنية 4.14%، ودو 3.8%، وأمانات القابضة 3.6%، وإعمار للتطوير 3.4%، وإعمار العقارية 2.9% عند 14.20 درهماً، ليسجل أعلى مستوى له منذ يناير 2008.

فيما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 2.06% ليغلق عند 7.92 دراهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ فبراير 2008، بعد أن ارتفع خلال الجلسة إلى 7.93 دراهم.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة، أمس، واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 57.76 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 446.3 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 388.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.08% ليغلق عند 9639.08 نقطة، رابحاً ما يناهز مليار درهم.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 365.1 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 164.9 مليون درهم، ثم «لولو القابضة» بسيولة 95.8 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم «الدار العقارية» 7.06%، و«رأس الخيمة العقارية» 5.6%، و«آيبيكس للاستثمار» 5.4%، و«عمان والإمارات للاستثمار» 4.7%.

المكاسب والسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف لرأسمالها السوقي بنحو 11.6 مليار درهم في ختام تداولات، أمس، بدعم إعلان النتائج القوية للشركات والبنوك عن عام 2024، إلى جانب الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.927 تريليونات درهم في نهاية جلسة، أول أمس، إلى 3.939 تريليونات درهم بنهاية جلسة، أمس، موزعة بواقع 3.007 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و931.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 2.48 مليار درهم، موزعة بواقع 1.54 مليار درهم في سوق أبوظبي، و929.6 مليون درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 645.4 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 45.7 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أسواق الأسهم العربية تبايناً بالأداء في ختام تعاملات، أمس، وانخفض «تاسي» السعودي 0.38 %، ومسقط 0.23%، فيما ارتفعت بورصة الكويت 0.21% وقطر 0.43%، والبحرين 0.61%، وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر بورصة مصر 1.14%.

السعودية

تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.38 % ليغلق عند 12424 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.4 مليارات ريال.وتراجعت أسهم مصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 99.50 ريال.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بجلسة أمس، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 29564 نقطة، وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة أمس، وهما: «فتنس برايم للأندية الصحية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد».