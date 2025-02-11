«ملتي بانك» تتيح تداول العقود مقابل الفروقات على الأسهم الإماراتية

أعلنت مجموعة «ملتي بانك»، أكبر مزوّد للمشتقات المالية في العالم، عن إطلاق العقود مقابل الفروقات على الأسهم الإماراتية عبر تطبيقها MultiBank Plus App ومنصتها MT5. وبفضل هذا التوسع يمكن للمتداولين الوصول إلى أسهم سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية ضمن مختلف فئات الحسابات.

يأتي هذا الإطلاق ضمن استراتيجية المجموعة لتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق التداول على المستوى العالمي. ومن خلال إتاحة تداول العقود مقابل الفروقات على الأسهم الإماراتية عبر تطبيق MultiBank Plus App وMT5، توفر المجموعة للمتداولين فرصًا استثمارية أوسع وتمكنهم من تنويع محافظهم بما يتماشى مع تطورات السوق الإماراتي المتنامي.

كما تتيح مجموعة ملتي بانك عبر هذه الخطوة للمتداولين إمكانية تداول مجموعة أوسع من المنتجات بما في ذلك الفوركس والسلع والمؤشرات والعملات الرقميّة، إلى جانب العقود مقابل الفروقات على الأسهم الإماراتيّة، باستخدام حساب واحد فقط وعلى منصّة واحدة، ما يعزز كفاءة العمليات المالية ويُلغي الحاجة إلى فتح حسابات متعددة، فيما يسهم تطبيق MultiBank Plus في تبسيط المعاملات ويقدّم تجربة تداول سلسة ومرنة وإمكانية الوصول إلى الأوساق العالميّة.

ويُعد كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية من أكثر الأسواق المالية نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط، فقد اختتمت أسواق المال المحلية العام 2024 بإضافة نحو 257 مليار درهم إلى قيمتها السوقية، لتعكس الطلب المتزايد من المستثمرين على الأسهم الإماراتية، وتعزز مكانة المنطقة كمركز مالي عالمي متنامٍ.

وتوفر مجموعة ملتي بانك عمولات تنافسية للغاية لتداول العقود مقابل الفروقات (CFD) على الأسهم الإماراتية، ما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين دون حد أدنى للرسوم. وتتيح هذه المنظومة الفعّالة من حيث التكلفة للمتداولين من جميع المستويات الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الإماراتي.

وقال نصر طاهر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك: يعد إطلاق العقود مقابل الفروقات على الأسهم الإماراتية خطوة استراتيجية نحو إعادة تشكيل قطاع الخدمات المالية. ومن خلال تمكين التداول في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، نوفر فرصًا استثمارية جديدة ونرسخ التزامنا بالتميّز والابتكار. هذا التوسع يعكس رؤيتنا في تقديم حلول مالية متطورة مصممة خصيصًا لعملائنا حول العالم.