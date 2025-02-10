سوق دبي يتجاوز 5260 نقطة.. ويربح 5 مليارات درهم

حلّق مؤشر سوق دبي المالي إلى أعلى مستوى له منذ جلسة 14 مايو 2014، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.44 % أو ما يعادل 22.9 نقطة، مسجلاً 5261.31 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 5 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والصناعة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 916.24 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 921.24 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «بنك المشرق» ارتفاعات 24 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 5.76 % مغلقاً عند 257 درهماً، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ221.4 مليون درهم مرتفعاً 1.01 % ليغلق عند 13.8 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 93.3 مليون درهم صاعداً 0.47 % مغلقاً عند 21.3 درهماً، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً 63.5 مليون درهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم سوق دبي المالي 2.9 %، وسالك 2.2 %، ودبي الإسلامي 0.78 %، وأرامكس 0.36 %.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 95.6 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 441.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 345.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.47 % متجاوزاً مستوى 9600 نقطة ليغلق عند 9631.19 نقطة، رابحاً ما يناهز 8 مليارات درهم، لتتجاوز قيمة السوق 3 تريليونات درهم بختام جلسة أمس.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 400.7 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 130.1 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 77.7 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم العين اﻷهلية للتأمين 9.09 %، والدار العقارية 6.78 % مسجلاً أعلى إغلاق منذ جلسة سبتمبر 2008، ورأس الخيمة العقارية 5.9 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 3.8 %.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب لرأسمالها السوقي ناهزت 13 مليار درهم في ختام تداولات أمس، بدعم إعلان النتائج القوية للشركات والبنوك عن عام 2024.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.914 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 3.927 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.006 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و921.24 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت ملياري درهم، موزعة بواقع 1.38 مليار درهم في سوق أبوظبي، و679.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 513.2 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 39.45 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت معظم أسواق الأسهم العربية ارتفاعاً بالأداء في ختام تعاملات أمس، وصعد «تاسي» السعودي 0.02 %، والكويت 0.41 %، وقطر 0.43 %، في حين خالفت بورصة مسقط بتراجع 0.39 %، والبحرين 0.04 %، وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر بورصة مصر 0.36 %.

السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بشكل طفيف قدره 3 نقاط أو 0.02 % ليغلق عند 12472 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.9 مليارات ريال.

وصعد سهم أرامكو السعودية بأقل من 1 % عند 27.75 ريالاً، في المقابل تراجع سهم الأهلي السعودي بنسبة 1 % . وانخفض سهم اليمامة للحديد بنسبة 6 %.

مصر

انخفض مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.36 % ليصل إلى مستوى 29905.41 نقاط، وأعلنت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5 % صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول أمس، وهي: «الصناعات الغذائية العربية - دومتي.

والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، وإسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبريميم هيلثكير جروب، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وأراب للتنمية والاستثمار العقاري».

كذلك أعلنت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة إسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية المصدرة لعدد 64 مليون سهم بقيمة 17.6 مليون جنيه.