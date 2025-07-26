6 أسواق عربية تتزين بـ«الأخضر» في أسبوع

تزينت مؤشرات 6 أسواق عربية باللون الأخضر خلال تداولات الأسبوع الماضي، تزامناً مع انطلاق ماراثون موسم النتائج المالية للشركات والبنوك عن النصف الأول من عام 2025.

وبينما سجل مؤشرا السوق السعودي والكويتي تراجعات أسبوعية، خيّم اللون الأخضر على معظم مؤشرات الأسواق العربية، من بينها أسواق دبي وأبوظبي وقطر والبحرين ومسقط ومصر.

سوق دبي

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للأسبوع الخامس على التوالي، وربح رأسماله السوقي ما يفوق 7 مليارات درهم مرتفعاً بنسبة 0.93% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج نصفية للبنوك قوية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 1.055 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 1.062 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وفي أسبوع، تصدر سهم «سلامة» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 5.5%، وارتفعت أسهم ديار للتطوير 4.9%، وإعمار العقارية 4.3%، وسبينس 3.97%، وإعمار للتطوير 3.4%، والوطنية للتأمينات العامة 2.9%، ودو 2.64%.

في المقابل، تراجعت أسهم الأغذية المتحدة 6%، والاستشارات المالية الدولية 5.12%، وأجيليتي للمخازن 4.9%، والإمارات للاستثمار 4.5%، ودبي الوطنية للتأمين 4.3%.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.76% إلى مستوى 10340.06 نقطة، رابحاً نحو 15 مليار درهم في أسبوع. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 704.3 ملايين درهم في أسبوع، تلاه «إي سفن» بسيولة 607 ملايين درهم، ثم «أدنوك للغاز» جاذباً 532.6 مليون درهم

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إي سفن- أذونات 63.8%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 28.7%، وبنك الشارقة 26.3%، والخليج الاستثمارية 21.75%، وإي سفن 17.65%، فيما انخفضت أسهم دار التأمين 10.84%، وغذاء القابضة 6%، وبريسايت 4.15%، وإنفيكتوس للاستثمار 3.35%، والشارقة للأسمنت 3.2%.

السعودية

ورغم نتائج أعمال الشركات الإيجابية عن الربع الثاني من العام الجاري، تكبد مؤشر السوق السعودية خسارة أسبوعية بنحو 61.18 نقطة أو بنسبة 0.56% منهياً التعاملات عند مستوى 10.945.80 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية حوالي 9 تريليونات ريال سعودي. وسجلت قيم التداولات الأسبوعية حوالي 22.7 مليار ريال، عبر حوالي 2.3 مليار سهم، من خلال حوالي 2.4 مليون صفقة.

وتصدرت أسهم «متكاملة» قائمة الأكثر تراجعاً خلال الأسبوع بانخفاض نسبته 14.24%، وأسهم الاستثمار ريت بنسبة تراجع 10.27%، وسيكو السعودية ريت 9.17%، وطيران ناس بخسارة 8.07%، وسينومي ريتيل بـ7.88%.

بينما على الجانب الآخر، تصدرت أسهم الأندية للرياضة قائمة الأكثر ربحية بنمو 36.27%، تلتها أسهم شمس بارتفاع 27.59%، ومعدنية بـ13.48%، وهرفي للأغذية بصعوده 9.60%، وصدق بنسبة 5.40%.

الكويت

انخفض مؤشر سوق الكويت الأول بنحو 0.40% منهياً التعاملات عند مستوى 9272.07 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.57% إلى مستوى 7569.29 نقطة، أما مؤشر السوق العام فقد سجل انخفاضاً محدوداً بنسبة 0.07%، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 8592.26 نقطة، بعد أن فقد ست نقاط فقط مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم 51.35 مليار دينار، وبلغت قيم التداول الأسبوعية 16.91 مليون دينار، وأحجام التداول 3.32 مليارات سهم (بتراجع بأكثر من الربع عن مستويات الأسبوع السابق)، وبلغ عدد الصفقات 175.31 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم بوباك قائمة الأكثر ربحية بارتفاع 99.27%، تلتها أسهم وربة كبيتل بنسبة 59.62%، وأسهم ثريا بنسبة نمو 40%، وورقية بنحو 37.31%، والنخيل بنسبة 29.57%، فيما تصدرت أسهم تحصيلات قائمة الأكثر خسارة بتراجع 41.93%، وأسهم وثاق بنسبة 26.17%، وامتيازات بنسبة 12.84%، وخليج ت بنسبة 12.71%، والأولى 8.60%.

قطر

سجل مؤشر بورصة قطر مكاسب أسبوعية بنحو 2.8%، منهياً التعاملات عند مستوى 11220.76 نقطة. وسجلت القيمة السوقية للأسهم 663.8 مليار ريال، مقارنة مع 647.65 مليار ريال الأسبوع الماضي. وبلغت قيم التداول الأسبوعية نحو 2.33 مليار ريال، وكمية التداول 950.25 مليون سهم، من خلال 95.99 ألف صفقة.

وجاءت أسهم مصرف قطر الإسلامي في صدارة الرابحين بارتفاع نسبته 7.32%، تلتها أسهم القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بنمو 5.4%، والسلام العالمية بنسبة 5.11%، وقطر لصناعة الألمنيوم وفودافون قطر بنسبة 4.3%.

وتصدرت أسهم مجمع شركات المناعي قائمة الأكثر انخفاضاً خلال الأسبوع بتراجع 11.15%، والخليج للمخازن بخسارة 2.8%، والقطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 1.5%، وقطر للسينما وتوزيع الأفلام بنسبة 1.16%، وشركة الفالح التعليمية القابضة بنسبة 0.81%.

البحرين

سجلت مؤشرات بورصة البحرين مكاسب أسبوعية، ليصعد المؤشر العام بنسبة 0.39% مغلقاً عند مستوى 1953.10 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي على نحو أعلى بنسبة 3.30% مغلقاً عن 878.77 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع 100.767 مليون سهم، بقيمة إجمالي 15.377 ديناراً، عبر 471 صفقة.

وجاءت مجموعة جي إف إتش المالية في صدارة الرابحين هذا الأسبوع بارتفاع 10%، تلتها الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 5.56%، وشركة البحرين للسينما بارتفاع نسبته 5.26%.

بينما تصدرت أسهم شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 9.33%، ثم أسهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 6.45%، وBMMI بتراجع 5%.

مسقط

وفي عُمان، سجل مؤشر بورصة «مسقط 30» ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 1.38% منهياً التعاملات عند مستوى 4718.56 نقطة، مقارنة مع مستوى 4654.34 نقطة الأسبوع الماضي.

وبلغ إجمالي الأوراق المالية المتداولة نحو 805.8 ملايين ورقة مالية بارتفاع نسبته 57.45%، وارتفع إجمالي قيمة التداولات بنسبة 64.04% مسجلاً 135.1 مليون ريال. كما ارتفع إجمالي الصفقات بنسبة 26.50%.

وتصدرت أسهم ظفار لتوليد الكهرباء قائمة الأكثر ربحية بارتفاع 32.76%، ثم أسهم صناعة مواد البناء بنمو 25.40%، والسوادي للطاقة بنسبة 17.50%، وزجاج مجان بنسبة 16.67%، والباطنة للطاقة بنمو 16.25%.

وعلى الجانب الآخر، جاءت سندات البنك الأهلي حق أفضلية 2025 على قائمة أكثر الأوراق المالية انخفاضاً بتراجع 98.59%، وسندات متحدة تمويل 30%، وبركاء للمياه والطاقة بانخفاض 12.20%، وسندات بنك عمان العربي إلزامية التحول 2025 بانخفاض 9.09%، وظفار للأغذية والاستثمار بتراجع 8.86%.

بورصة مصر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.9% خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 34125.12 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 10284.51 نقطة، وأيضاً ارتفع «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 13888.34 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي نمواً بنحو 18.8 مليار جنيه، ليصل إلى 2.411 تريليون جنيه. وارتفع إجمالي قيمة التداول الأسبوعية إلى 349.2 مليار جنيه.

وبلغت كمية التداول نحو 8.330 مليارات ورقة، منفذة على 488 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول 315.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.912 مليارات ورقة منفذة على 547 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

دبي

أبوظبي

السعودية

الكويت

قطر

البحرين