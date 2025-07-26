22 مليار درهم مكاسب أسواق الإمارات في 5 جلسات

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للأسبوع الخامس على التوالي، وربح رأسمالها السوقي نحو 22 مليار درهم في 5 جلسات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 4.213 تريليونات درهم منها 3.151 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و1.062 تريليون للأسهم في دبي مقابل 4.191 تريليونات للسوقين في تعاملات الجمعة قبل الماضي.

وبلغت تداولات الأسهم نحو 10.2 مليارات درهم، خلال أسبوع منها 6.53 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.65 مليارات درهم في دبي، بعد تداول 3.63 مليارات سهم، عبر 189.5 ألف صفقة.

وواصل سوق دبي مكاسبه الأسبوعية، وربح رأسماله السوقي 7 مليارات درهم مرتفعاً 0.93% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في البنوك والعقارات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي إلى 1.062 تريليون درهم من 1.055 تريليون في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضية.

وفي أسبوع، تصدر سهم «سلامة» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 5.5%، وارتفعت أسهم ديار للتطوير 4.9%، وإعمار العقارية 4.3%، وسبينس 3.97%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بنحو 994.6 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 326.4 مليون درهم، ثم «العربية للطيران» جاذباً سيولة 289.7 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 361.2 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.55 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.2 مليار درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.76% إلى 10340.06 نقطة، رابحاً نحو 15 مليار درهم في أسبوع.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 704.3 ملايين درهم في أسبوع، تلاه «إي سفن» بسيولة 607 ملايين درهم، ثم «أدنوك للغاز» جاذباً 532.6 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إي سفن- أذونات 63.8%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 28.7%، وبنك الشارقة 26.3%، والخليج الاستثمارية 21.75%، وإي سفن 17.65%، فيما انخفضت أسهم دار التأمين 10.84%، وغذاء القابضة 6%، وبريسايت 4.15%، وإنفيكتوس للاستثمار 3.35%، والشارقة للأسمنت 3.2%.

وارتفعت مؤشرات أسهم الإمارات، أمس، في آخر جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق دبي 0.64% إلى 6150.46 نقطة، ومؤشر سوق أبوظبي 0.38% إلى 10340.06 نقطة.