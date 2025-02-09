216.3 ألف حساب جديد بسوق دبي في 3 سنوات

واصل سوق دبي المالي تسجيل أرقام قياسية في عدد حسابات المستثمرين الجديدة التي سجلتها شركات الوساطة خلال الأعوام الثلاثة الماضية؛ حيث بلغ عدد الحسابات المسجلة في أعوام 2022 و2023 و2024 نحو 216 ألفاً و383 حساباً.

ويعكس هذا النمو المتواصل تحسن ثقة المستثمرين بالسوق، وزيادة الإقبال على التداول، مدعوماً بارتفاع السيولة، والإدراجات الجديدة، والمناخ الاستثماري الجاذب.

ويأتي هذا الارتفاع القياسي بفضل عدة عوامل، من بينها انتعاش السوق المالي في دبي، وزيادة الاهتمام المحلي والدولي بالتداول، وتوسع قاعدة المستثمرين الأفراد والمؤسسات، مع سهولة فتح الحسابات إلكترونياً، والتطويرات والإدراجات الجديدة، التي عززت ثقة المستثمرين.

ووفق رصد لـ«البيان»، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 50718 حساباً جديداً في 2022، و57057 حساباً جديداً في 2023، و108608 حسابات جديدة في 2024.

واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية بواقع 57.6 ألف حساب، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بـ53.44 ألف حساب، يليه «أبوظبي الإسلامي» 17.9 ألف حساب.

في سياق متصل نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي نحو 11.5 مليون صفقة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية على 280.3 مليار سهم، بقيمة جاوزت 578.8 مليار درهم.