23 مليار درهم مكاسب الأسهم في 5 جلسات

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب ناهزت 23 مليار درهم في 5 جلسات، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي. وصعد سوق دبي 1.12% في أسبوع، وحقق السوق مكاسب ناهزت 13 مليار درهم في 5 جلسات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي من 903.14 مليارات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 916.24 مليار أمس.

وفي أسبوع، تصدر سهم «أمان» ارتفاعات أسهم دبي ليقفز 25.14% وارتفعت أسهم دبي للمرطبات 10.6% والوطنية للتأمينات العامة 8.2% ودبي التجاري 6.6%، وباركن 6.3% وزاد بنك السلام - البحرين 5.13%، ووطنية إنترناشيونال 4.4% والإمارات الإسلامي 4.1% وسالك 3.7%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بنحو 766.75 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 371.26 مليون درهم.

واتجه المستثمرون العرب وغير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 67.6 مليون درهم محصلة مشتريات بقيمة 1.4 مليار درهم مقابل 1.33 مليار درهم مبيعات. واستقر مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9586.14 نقطة ليربح السوق نحو 10 مليارات درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 698.5 مليون درهم في أسبوع. وصعدت في سوق أبوظبي أسهم بنك الفجيرة الوطني 11.9% والخليج للمشاريع الطبية 10.6% وأدنوك للحفر 9.26%.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.891 تريليونات درهم في جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.914 تريليونات أمس.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة في أسبوع بنحو 8.13 مليارات درهم موزعة بواقع 5.4 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.7 مليار في سوق دبي، بعد التداول على 2.1 مليار سهم عبر تنفيذ 173 ألف صفقة.

وعلى مستوى الأداء اليومي، تباين أداء مؤشرات أسهم الإمارات أمس حيث ارتفع سوق أبوظبي 0.24% إلى 9586.14 نقطة، بينما تراجع سوق دبي 0.12%.