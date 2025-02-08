ارتفاع شبه جماعي للأسواق العربية أول أسبوع من فبراير

سجلت معظم الأسواق العربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الأول من فبراير الجاري، وهو الأسبوع الذي راقب فيه المستثمرون عديداً من الأحداث الاقتصادية الساخنة، سواء على الأصعدة المحلية أو على الصعيد الدولي.

بما في ذلك حالة الترقب التي تسود الاقتصاد العالمي جراء حرب الرسوم الجمركية المحتملة التي من شأنها إعادة رسم مشهد التجارة العالمية.

أداء قوي للأسهم المحلية

وجاء أداء الأسهم المحلية قوياً خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.12 % مسجلاً 5238.39 نقطة.

وتصدر سهم «أمان» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي بنسبة 25.14 %، ثم دبي للمرطبات 10.6 %، والوطنية للتأمينات العامة 8.2 %، ودبي التجاري 6.6 %، وباركن 6.3 %.

أما الأسهم الأكثر انخفاضاً في سوق دبي فكانت من نصيب الوطنية الدولية القابضة 12.2 %، ومصرف السلام السودان 10.6 %، وسوق دبي المالي 6.8 %، وشعاع كابيتال 6.2 %، والرمز كوربوريشن 5.75 %.

أما سوق أبوظبي، فقد سجل استقراراً عند 9586.14 نقطة في أسبوع. وصعدت في سوق أبوظبي أسهم بنك الفجيرة الوطني 11.9 %، والخليج للمشاريع الطبية 10.6 %، وأدنوك للحفر 9.26 %، وإيزي ليس 7.5 %، وأمريكانا للمطاعم 7.2 %.

أما الأسهم الأكثر انخفاضاً في سوق أبوظبي، فكانت بيور هيلث القابضة 5.7 %، وأريد 5.4 %، والعين الأهلية للتأمين 5.2 %، وألفا ظبي القابضة 4.9 %، وآيبيكس للاستثمار 4.5 %.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المحلية المدرجة من 3.891 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.914 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع بنحو 8.13 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.4 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.7 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.1 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 173 ألف صفقة.

وخلال الأسبوع، استطاع المؤشر السعودي «تاسي» الحفاظ على سلسلة مكاسبه المستمرة لمدة 4 أسابيع هذا العام، ليبقى المؤشر فوق مستوى 12400 نقطة.

كذلك الحال بالنسبة لمؤشر الكويت الذي تمكن من تسجيل ثالث ارتفاع أسبوعي له على التوالي، بينما حوّلت بورصة قطر دفتها هذا الأسبوع ليخيم اللون الأحمر عليها، في حين استقر المؤشر الرئيسي لبورصة مصر نسبياً.

رابع ارتفاع للسوق السعودية

في السوق السعودية، أنهى المؤشر العام للسوق «تاسي» تعاملات الأسبوع عند مستوى 12433.58 نقطة، مقارنة بإغلاقه الأسبوع السابق عند 12415.49 نقطة، وبنمو 0.15 %، ليسجل المكسب الرابع على التوالي هذا العام.

بينما تراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في «تداول» إلى 10.25 تريليونات ريال سعودي، مقارنة بـ10.33 تريليونات الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لإجمالي قيم التداول خلال الأسبوع، سجلت 31.86 مليار ريال سعودي، مقابل 36.73 مليار ريال، بالأسبوع الماضي، بتراجع نسبته 13.24 %. وسجلت كميات التداول 1.49 مليار سهم، عبر 2,295 مليون صفقة.

وتصدرت شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني أسيج قائمة الشركات الأكثر ربحية بنمو أسبوعي 17.91 %، تلتها متكاملة بنسبة 14.01 %، وجاهز بنسبة 12.57 %، ثم سايكو بنسبة 12.53 %.

وأماك بنسبة 10.06 %، أما بالنسبة للشركات الأكثر خسارة خلال الأسبوع، فجاءت في الصدارة أميانتيت 7.37%، ثم رؤوم 5.46 %، والبابطين 5.32 %، والبلاد 4.76 %، وولاء للتأمين التعاوني 4.55 %.

وتصدرت أسهم «الباحة وأمريكانا والإنماء وأنعام القابضة وشمس» قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً «حسب الكمية»، في حين تصدرت أسهم «الراجحي والإنماء والأهلي وأرامكو السعودية وإس تي سي» قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب قيم التداول خلال الأسبوع المنتهي في السادس من فبراير.

بورصة قطر في المنطقة الحمراء

وفي الدوحة، خيم اللون الأحمر على المؤشر العام لبورصة قطر، ليسجل انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 0.48 %، مغلقاً عند مستوى 10615.75 نقطة، مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع الماضي عند 10666.71 نقطة.

وبلغت رسملة السوق بنهاية تعاملات الأسبوع 621.27 مليار ريال قطري، مقارنة مع 623.714 مليار ريال في الأسبوع الأخير من يناير، بتراجع بنسبة 0.39 % خلال الأسبوع.

وبلغت قيم التداول في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2.27 مليار ريال قطري، وحجم التداول 881,324,590 سهماً، عبر 79,030 صفقة.

وتصدرت «زاد القابضة» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.473 %، ثم قطر لنقل الغاز المحدودة 3.97 %، ومجموعة إزدان 3.45 %، ومجموعة المستثمرين القطريين 1.69%، ثم الميرة للمواد الاستهلاكية 1.65 %.

وبالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضاً، فجاءت في المقدمة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة بتراجع 5.2 %، ثم قطر للسينما وتوزيع الأفلام 5.155 %، وقطر وعمان للاستثمار 4.8 %، والقطرية الألمانية للمستلزمات الطبية 4.11 %)، وقطر للتأمين 3.67 %.

وجاءت كل من (QNB وصناعات قطر ومجموعة إزدان القابضة وقطر لنقل الغاز المحدودة والخليج الدولية للخدمات) في صدارة الأعلى من حيث القيمة، بينما من حيث الحجم، تصدرت كل من (مجموعة إزدان وقطر لصناعة الألمنيوم ومسيعيد للبتروكيماويات القابضة وشركة بلدنا وقطر وعمان للاستثمار).

الكويت.. مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

في حين سجلت الأسهم الكويتية مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، وأغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 7895.39 نقطة، مقارنة مع 7784.67 نقطة في الأسبوع الأخير من يناير، بنسبة ارتفاع 1.43 %.

وبلغت رسملة السوق 46.73 مليار دينار كويتي، بزيادة 1.42 % تقدر بـ652 مليون دينار، مقارنة بالأسبوع الماضي.

وجاءت فنادق على رأس الأسهم الأكثر ارتفاعاً ضمن المؤشر بنمو 92.11 %، تلتها أولى وقود 36.19 %، ومعادن 34.40 %، والسور لتسويق الوقود 25.29 %، ويونيكاب للاستثمار والتمويل 21.72 %.

بينما جاءت الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي-كميفك في صدارة الأسهم الأكثر انخفاضاً 36.44 %، ثم الديرة 19.23 %، ووطنية 15.42 %، والإماراتية 10.71 %، ومراكز 6.05 %.

وأنهى مؤشر السوق الأول تعاملات الأسبوع عند 8423.05 نقطة، مقارنة مع 8300.6 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، وبارتفاع 1.48%، كما أغلق مؤشر السوق الرئيسي عند 7343.24 نقطة، مقارنة بـ7256.65 نقطة الأسبوع الماضي، وبارتفاع 1.2 %.

استقرار المؤشر الرئيسي لبورصة مصر

وفي القاهرة، أغلق مؤشر EGX30 عند 30011.84 نقطة، مسجلاً أداءً مستقراً تقريباً مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي، بينما سجل مؤشر EGX 70 EWI صعوداً بنسبة 0.68 %، منهياً التعاملات عند مستوى 8609.99 نقطة.

كما سجل مؤشر S&P ارتفاعاً بنحو 0.11 % مغلقاً عند مستوى 6,750.47 نقطة. وبالنسبة لمؤشر EGX 30 Capped، فقد سجل انخفاضاً بنحو 0.38 %، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 37,223.75 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعاً بنحو 0.29 % مغلقاً عند مستوى 11,731.98 نقطة.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية 2.221 مليار جنيه في نهاية الأسبوع، بانخفاض بنحو 0.37 %، وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الأول من فبراير نحو 245.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 10,097 ملايين ورقة منفذة على 495 عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 360.3 ملياراً، وكمية التداول نحو 8,446 ملايين ورقة منفذة على 554 ألف عملية الأسبوع الماضي.

وتصدرت أسهم القاهرة للزيوت والصابون قائمة الأسهم من حيث نسبة التغير بارتفاع 46.62 %، تلتها أصول B.S.E للوساطة في الأوراق المالية 34.25 %، ثم مينا للاستثمار السياحي والعقاري (24.07 %)، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (15.06%)، والمصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر 14.48 %.

أما قائمة أكثر الأسهم تراجعاً فضمت كلاً من العربية لاستصلاح الأراضي 11.03 %، وديجيتايز للاستثمار والتقنية 9.12 %، وأوراسكوم المالية القابضة 7.47 %، والتعمير والاستشارات الهندسية 6.54 %، والعربية للأسمنت 6.23 %، والقناة للتوكيلات الملاحية 5.42 %.

«الأخضر» يلون بورصة مسقط

وفي سلطنة عمان، أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط عند 4564.30 نقطة، مرتفعاً بواقع 21.09 نقطة، أو 0.46 %، بدعم من جميع قطاعات السوق. وسجلت حركة السوق خلال الأسبوع المنتهي 6 فبراير تداول 931.7 مليون سهم، بقيمة 179.8 مليون ريال عماني.

وتصدرت أسهم شركة «المركز المالي» قائمة الأكثر ارتفاعاً في التعاملات الأسبوعية بزيادة 34.15 %، تلتها صناعة مواد البناء 11.76 %، ثم الوطنية للتمويل 8.33 %، والخليج الدولية للكيماويات 8.11 %، والأنوار للاستثمارات 5.97 %، أما قائمة الأكثر انخفاضاً.

فقد جاءت في المقدمة ظفار للتأمين 9.57 %، ثم أوكيو للصناعات الأساسية 8.04 %، والعنقاء للطاقة 3.28 %، وعمان والإمارات القابضة 3.08 %، والمها للسيراميك 3.08 %.

وجاءت أسهم كل من «البنك الأهلي، وسندات البنك الأهلية القابلة للتحويل والبنك الوطني العماني وأوكيو للاستكشاف والإنتاج وفولتامب للطاقة» على رأس قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة.

ومن حيث الكمية، تصدرت «البنك الأهلي وسندات البنك الأهلي القابلة للتحويل، وأوكيو للصناعات الأساسية والبنك الوطني العماني وأوكيو للاستكشاف والإنتاج».

أسبوع «أخضر» في بورصة البحرين

وفي بورصة البحرين، أنهى مؤشر البحرين العام تعاملات الأسبوع عند 1,881.67 نقطة، مرتفعاً 0.12 %، كما أنهى مؤشر البحرين الإسلامي عند 788.62 نقطة، بارتفاع 1.62 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.425.668 سهماً، بقيمة إجمالية قدرها مليون و471 ألفاً و921 ديناراً بحرينياً، من خلال 324 صفقة. وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 27 شركة، ارتفعت أسهم 7 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 3 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إغلاقها السابق.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ربحاً، جاءت في المقدمة أسهم زين البحرين 4.55 %، ثم بنك السلام 3.92 %، والمؤسسة العربية المصرفية 3.14 %، بينما تصدرت شركة ألمنيوم البحرين قائمة الأكثر خسارة على مدار الأسبوع 2.83 %، ثم مجمع البحرين للأسواق الحرة 1.95 %، والبحرين الوطنية القابضة 0.99 %.