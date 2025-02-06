أداء متباين للأسهم الأمريكية وارتفاعات قياسية للأوروبية وصعود اليابانية



تباين أداء الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعد أن سجلت المتوسطات الرئيسية جلسات صعود متتالية. وارتفع مؤشر السوق الواسع بنسبة 0.2 %، كما صعد مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.3 %.

فما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 188 نقطة، أو 0.4 %. انخفضت أسماء أشباه الموصلات، مع انخفاض كوالكوم وآرم بنسبة 4 % و3 % على التوالي. كما انخفضت شركة فورد موتور بنسبة 6 % في ظل توقع صانع السيارات عام 2025 صعباً.

من ناحية أخرى، أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة الخميس على ارتفاع، وصعد بعضها إلى مستويات قياسية جديدة استناداً إلى نتائج أعمال الشركات وخفض بنك إنجلترا معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بمقدار 6.28 نقاط أو بنسبة 1.17 % ليبلغ مستوى 544.84 نقطة بنهاية التعاملات، وهو مستوى قياسي جديد. كما أغلق مؤشر داكس الألماني على ارتفاع، صاعداً 316.49 نقطة بنسبة 1.47 % إلى مستوى 21902.42 نقطة، وذلك في أعلى مستوياته على الإطلاق. وصعد كذلك مؤشر كاك 40 الفرنسي 115.94 نقطة أو بنسبة 1.47 % عند الإغلاق إلى مستوى 8007.62 نقاط.

وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 103.99 نقاط أو بنسبة 1.21 % عند الإغلاق إلى مستوى 8727.28 نقطة، ليسجل بذلك أعلى مستوى له هو الآخر.

من جانبها، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع بعد مكاسب وول ستريت أمس. وجاء ذلك رغم ارتفاع الين بفضل توقعات بأن يواصل بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة. وأغلق مؤشر نيكاي صاعداً بنسبة 0.6 % ومسجلاً 39066.53 نقطة. كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3 % إلى 2752.2 نقطة.