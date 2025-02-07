سوق دبي عند أعلى مستوى في أسبوعين بمكاسب 3.8 مليارات درهم

صعد مؤشر سوق دبي المالي في تداولات، أمس، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.50% أو ما يعادل 26 نقطة، محلقاً عند 5244.83 نقطة، وهو أعلى مستوى له في أسبوعين، وتحديداً منذ جلسة 23 يناير الماضي، ليربح السوق ما يناهز 3.8 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقارات والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 911.7 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 915.5 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «دبي الوطنية للتأمين» ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 6.4%، واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 142.3 مليون درهم مرتفعاً 0.74%، ليغلق عند 13.6 درهماً، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 55.1 مليون درهم مرتفعاً 0.65% ليقفل عند 7.79 دراهم، ثم «إعمار للتطوير» مستقطباً 47.9 مليون درهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «دبي التجاري» 5%، و«وطنية إنترناشيونال» 3.48%، و«باركن» 3.3%، و«المشرق» 2.1%، و«ديوا» 0.38%.

وأقفل سهم إعمار العقارية مرتفعاً بنسبة 0.7% عند 13.60 درهماً، بينما انخفض سهم ديار للتطوير بنسبة 0.7% عند 0.927 درهم. وانخفض سهم سالك 1.4%.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 88.8 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 292.6 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 203.8 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9563.32 نقطة متراجعاً 0.22% في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 170.3 مليون درهم، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 95.7 ملايين درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 84.25 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم «أبوظبي الوطنية للتكافل» 11%، و«الخليج للمشاريع الطبية» 10.6%، و«حياة للتأمين» 5.7%، و«أدنوك للحفر» 2.86%. بينما انخفض سهم أدنوك للغاز بنسبة 1.1%، وانخفض سهم ألفا ظبي بنسبة 2.7%، بينما انخفض سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.5%.

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.55 مليار درهم، موزعة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي، و492.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 379 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 34.3 ألف صفقة.

أسواق عربية

وشهدت البورصات العربية أداء متبايناً أمس، وصعد مؤشر بورصة البحرين 0.45%، بينما تراجعت مسقط 0.20%، والكويت 0.24% وقطر 0.39%.

السعودية

وأنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.2% ليغلق عند 12434 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.9 مليارات ريال.

وارتفع سهم أكوا باور، بنسبة 1%. وصعد سهم معادن بنسبة 4%، في المقابل، تراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1%.

مصر

وأنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.93%، ليغلق عند مستوى 30011 نقطة.