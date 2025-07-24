الأسهم العالمية ترحّب باتفاق أمريكا واليابان التجاري.. و«السيارات» تنتفض

رحبت الأسواق العالمية أمس، باعلان الاتفاق التجاري بين أمريكا واليابان وانتفضت أسهم السيارات بمكاسب واسعة.

وخلال التعاملات ارتفعت الأسهم الأمريكية ، مع تقييم إعلان الرئيس دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان، ما عزز الآمال بإبرام المزيد من الصفقات خلال الفترة المقبلة.

وصعد مؤشر «داو جونز» 0.5% أو 222 نقطة إلى 44734 نقطة، كما زاد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.35% إلى 6332 نقطة، و«ناسداك» المركب بنسبة 0.25% إلى 20937 نقطة.

وأعلن ترامب أن الاتفاق مع اليابان يتضمّن فرض رسوم متبادلة بنسبة 15% على صادرات البلدين، مؤكداً أن واشنطن تسعى أيضاً للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مع قرب انتهاء مهلة تعليق التعريفات المتبادلة مطلع أغسطس.

وينص الاتفاق مع اليابان على فرض رسوم 15% على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة بعد أن كانت الرسوم الجمركية التي هددت بها الولايات المتحدة 25 %.

كما انخفضت رسوم محددة على السيارات، التي تمثل أكثر من ربع صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، إلى 15 % من 25 %.

وارتفعت الأسهم الأوروبية بقيادة شركات تصنيع السيارات بعد أن أنعش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال في التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي بعد أن أبرم اتفاقاً مع اليابان.

وزاد مؤشر ستوكس الأوروبي بما يقارب 1 % إلى 549.6 نقطة، بعد سلسلة من الخسائر لثلاث جلسات وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني للجلسة الخامسة مسجلاً مستوى قياسياً.

وارتفعت مؤشرات أخرى في المنطقة وقاد المؤشر كاك 40 الفرنسي الزيادات بقفزة بلغت 1.3 %. وجاء قطاع شركات تصنيع السيارات في صدارة القطاعات الرابحة بزيادة 3.4 % مقتفياً أثر صعود في أسهم الشركات الآسيوية المنافسة.

وصعد سهم بورشه 7.6 % وسهم مرسيدس-بنز 5.8 %، كما ارتفع سهم بي.إم.دبليو 3.7% وفولكسفاغن 5.3%، ورينو 2.5%، وستيلانتس 7.6%.

وجاء أداء سهم شركة لونزا السويسرية من بين الأقوى وارتفع 5.4 % بعد أن تجاوزت الشركة توقعات الأرباح بدفعة من وحدتها لتصنيع الأدوية، لكن سهم شركة إيه.إس.إم إنترناشونال شكل ضغطاً على قطاع التكنولوجيا بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لمعدات رقائق أجهزة الكمبيوتر الثلاثاء أن طلبيات الربع الثاني جاءت أقل من توقعات السوق، مما ضغط على سهمها ليهبط 7.7 % ليكون بذلك الخاسر الأكبر بين الأسهم المدرجة على ستوكس 600.

وقادت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية ارتفاع المؤشر نيكاي إلى أعلى مستوياته في عام.

وارتفع نيكاي 3.5 % ليغلق عند 41171.32 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ يوليو من العام الماضي.

وارتفع مؤشر معدات النقل في بورصة طوكيو 11 % تقريباً، مع ارتفاع سهم تويوتا موتور بأكثر من 14 %، في حين ارتفع سهم هوندا موتور بأكثر من 11 %، وارتفع سهم نيسان 8.2%، وسهم ميتسوبيشي 3.5%.