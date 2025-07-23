الاتفاق التجاري بين أمريكا واليابان ينعش الأسهم العالمية

انتعشت أسواق الأسهم العالمية، الأربعاء، وتفاعلت الأسواق إيجابياً مع إعلان الاتفاق التجاري بين أمريكا واليابان، وتزايد الآمال بإطفاء حرائق ترامب الجمركية، وإبرام المزيد من الصفقات التجارية الفترة المقبلة. وارتفعت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، وصعد مؤشر داو جونز 0.5% أو 222 نقطة إلى 44734 نقطة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 0.35% إلى 6332 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك 0.25% إلى 20937 نقطة.

وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن الاتفاق مع اليابان يتضمّن فرض رسوم متبادلة بنسبة 15% على صادرات البلدين، مؤكداً أن واشنطن تسعى أيضاً للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مع قرب انتهاء مهلة تعليق التعريفات المتبادلة مطلع أغسطس المقبل.

وينص الاتفاق مع اليابان على فرض رسوم 15% على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة بعد أن كانت الرسوم الجمركية التي هددت بها الولايات المتحدة 25 %، كما انخفضت رسوم محددة على السيارات، التي تمثل أكثر من ربع صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، إلى 15 من 25 % ما انتعش أسهم السيارات.

واختتمت الأسهم الأوروبية، قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين بقيادة قطاع السيارات، إذ يتوقع المستثمرون اتفاقاً محتملاً بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية التي تعيق النمو.

وتلقت العقود الآجلة التي تتأثر بالمؤشر ستوكس 600 الأوروبي مزيداً من الدعم، وارتفعت 2.1 %، إذ قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن التكتل وواشنطن يتجهان إلى إبرام اتفاق تجاري محتمل يتضمن رسوماً جمركية أمريكية أساسية 15 % على الواردات الأوروبية، وهو نصف المستوى الذي هدد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأخرت المفاوضات بين الجانبين في الأسابيع القليلة الماضية، ويحرص المستثمرون على التوصل إلى اتفاق قبل مهلة تنقضي في أول أغسطس. وتخطط المفوضية الأوروبية للكشف عن رسوم مضادة إذا فشلت المحادثات.

وأغلق المؤشر ستوكس مرتفعاً 1 % ليسجل أكبر مكاسبه في يوم واحد منذ ما يقرب من شهر بعد إبرام اليابان اتفاقاً تجارياً مع الولايات المتحدة، ما أدى إلى ارتفاع أسهم السيارات في وقت سابق اليوم.

وقال ستيف سوسنيك، كبير محللي السوق لدى (إنتراكتيف بروكرز): «إحدى الفرضيات التي تقوم عليها الأسواق العالمية هي أن بمجرد تطبيق الرسوم الجمركية، فلن تكون سلبية مثلما كان يُخشى».

وارتفعت معظم البورصات الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك المؤشر داكس الألماني، والمؤشر كاك 40 الفرنسي، إلى جانب مؤشرات الأسهم الرئيسية في إيطاليا، بأكثر من 1.3 %.

وارتفعت أسهم شركات السيارات الأوروبية 3.7 % وسجلت أكبر ارتفاع يومي منذ ما يقرب من شهر، مقتفية أثر الارتفاع الحاد الذي سجلته بعض الشركات الآسيوية المنافسة.

وارتفعت أسهم شركات تصنيع السيارات الأوروبية مثل (ستيلانتس) و(مرسيدس بنز) و(فولكس فاجن) و(بورشه) بين 6.1 و7.3 %.

وقادت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية ارتفاع مؤشر نيكاي إلى أعلى مستوياته في عام وصعد 3.5% ليغلق عند 41171.32 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ يوليو 2024. وارتفع مؤشر معدات النقل في بورصة طوكيو بنحو 11% مع ارتفاع سهم تويوتا موتور بنحو 14%، في حين ارتفع سهم هوندا موتور بأكثر من 11%، وارتفع سهم نيسان 8.2%، وسهم ميتسوبيشي 3.5%.