تعديل قواعد إدراج الشركات في «سوق دبي»

أعلن سوق دبي المالي عن تعديل المادة رقم 21.2 و22.3 من القسم 2 الأسهم -الكتاب الثاني- قواعد الإدراج الخاصة بالإدراج في السوق الرئيسي، وتعديل البند أ من المادة 23.2 والفقرة 17 من البند أ من المادة 25.2 الخاصة بإدراج الشركات الخاصة.

ودخل هذا التعميم حيز التنفيذ اعتباراً من الأربعاء 5 فبراير 2025، لافتاً إلى أنه تم تعديل المادة رقم 21.2، الخاصة بالإدراج في السوق الرئيسي، حيث يستوجب حالياً استيفاء عدد من الشروط لإدراج أسهم الشركات ضمن الفئة الأولى في السوق الرئيسي.

شروط الإدراج

وتشمل شروط إدراج أسهم الشركات ضمن الفئة الأولى في السوق الرئيسي تشمل، أن يكون رأس مال الشركة مدفوعاً بالكامل. (سابقاً غير مدفوع كاملاً) وأن يكون عدد المساهمين في الشركة 100 مساهم على الأقل. (سابقاً أقل).

كما تتضمن شروط الإدراج أن تكون نسبة الأسهم الحرة تمثل ما لا يقل عن 20% من رأس مال الشركة (سابقاً أقل)، ويجوز للسوق التنازل عن هذا المتطلب في حال كان رأس مال الشركة لا يقل عن 500 مليون درهم، واعتبار نسبة الأسهم الحرة تمثل عدداً يكفي للتداول، واستيفاء الشركة المتطلبات الأخرى لقواعد الإدراج، وأخيراً ألا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 100% من رأس مالها المدفوع.

نقل الشركات

وتوجب المادة 22.2 نقل الشركات من الفئة الأولى تلقائياً إلى الفئة الثانية إذا استمر إيقاف التداول على أسهمها مدة 6 أشهر أو أكثر، أو إذا بلغت الخسائر المتراكمة نسبة 50% فأكثر (سابقاً أكثر من 50%) من رأس مالها، ويتم نقل الشركات من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى بمجرد استيفاء شروط الإدراج المطلوبة لهذه الفئة، وانخفاض خسائرها المتراكمة دون الـ 50% من رأس مالها (سابقاً 50%).

وفيما يخص إدراج الشركات الخاصة، فقد تم تعديل البند أ من المادة 23.2، حيث لم يعد شرطاً أن يكون رأس مال الشركة الخاصة مدفوعاً بالكامل، كما تم حذف شرط أن عدد المساهمين في الشركة الخاصة لا يقل عن 30 مساهماً عند الإدراج.