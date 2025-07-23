صعود جماعي لمؤشرات الأسواق الأوروبية بعد هدوء التوتر التجاري

ارتفعت مؤشرات أسهم الاسواق الأوروبية بشكل جماعي عند الافتتاح صباح اليوم الاربعاء بعد هدوء التوتر التجاري مع تعزيز اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة واليابان لمعنويات السوق العالمية وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفاعاً بنسبة 0.85% ، وسجل مؤشر داكس الألماني ارتفاعا بنسبة 73% يأتي ذلك بعد أن وقعت الولايات المتحدة اتفاقية تجارية ضخمة مع اليابان ، وذكرت التقارير أن الرئيس دونالد ترامب أخبر الضيوف في حفل عشاء في واشنطن يوم الثلاثاء أن مندوبي الاتحاد الأوروبي "سيأتون غدًا، في اليوم التالي".

وسجلت أسهم قطاع السيارات الحساس للرسوم الجمركية ارتفاعا بنسبة 0.9%، مع ارتفاع أسهم قطاع السيارات الحساس للرسوم الجمركية بنسبة 3.5%.

كما أطلقت شركة المرافق الكهربائية الإسبانية العملاقة زيادة قدرها 5 مليارات يورو في رأس مال الأسهم، قائلة إن هذه الخطوة ستغطي خطتها الاستثمارية المقبلة.