الأسهم العالمية تنأى بنفسها عن الحرب التجارية



يبدو أن الأسواق العالمية فضلت النأي بمؤشراتها عن الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول العالم، بعد فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية على الصين، ففي وول ستريت، ارتفعت المؤشرات الرئيسية وسط تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة بعد فرض الصين رسوماً جمركية رداً على القيود التجارية لترامب. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.15 %، وصعد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بنسبة 0.56 %، وتقدم مؤشر «ناسداك» المجمع 1.05 %.

واستقرت الأسهم الأوروبية رغم تزايد قلق المستثمرين بسبب المخاوف من نشوب حرب تجارية بين صاحبتي أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، لكن في الوقت نفسه هدأ التوتر قليلاً بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعليق فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على المكسيك وكندا لمدة 30 يوماً.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.22 % مسجلاً 536 نقطة. وصعد مؤشر البنوك 0.3 %، وارتفع سهم بنك «بي.إن.بي باريبا» الفرنسي 1.6 % بعد إعلانه عن قفزة في صافي الدخل في الربع الرابع تتجاوز التوقعات، لكنه خفض هدفاً رئيسياً للربح في عام 2025. وارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.36 % مسجلاً 21505 نقاط، وتراجع مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بشكل طفيف وبنسبة 0.15 % مسجلاً 8570 نقطة، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.66 % مسجلاً 36719 نقطة.

وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكاي» الياباني بعد أن علق ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية كبيرة على المكسيك وكندا، قبل أن يقلص بعض المكاسب مع تبادل فرض الرسوم بين الولايات المتحدة والصين. وصعد مؤشر «نيكاي» وسط عودة المستثمرين لشراء الأسهم، بعدما سجل الاثنين أسوأ أداء له في أربعة أشهر. وأغلق مؤشر «نيكاي» مرتفعاً 0.7 % عند 38798 نقطة، كما أغلق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.7 % عند 2738.02 نقطة.