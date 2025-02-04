تأجيل تطبيق رسوم ترامب الجمركية يعكس الحالة السلبية للأسهم الآسيوية

بعد أن علق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا لمدة شهر، ارتفعت الأسهم الآسيوية في هونغ كونغ وأستراليا واليابان، كما ارتفعت العقود الآجلة للأسواق الأمريكية بعد أن عوّض مؤشر "إس أند بي 500" يوم الإثنين معظم تراجعه الذي اقترب في وقت سابق من 2%. وارتفع الدولار مقابل عملات مجموعة العشر الكبرى، بينما انخفض النفط.

ووفق بلومبيرغ، ساعدت التأجيلات في عكس الحالة السلبية للأسواق يوم الإثنين، ويحوّل المستثمرون تركيزهم إلى كيفية سير المكالمة المخطط لها بين الولايات المتحدة والصين. ويعزز التأجيل مع المكسيك وكندا الرأي القائل بأن ترمب يرى الرسوم الجمركية كأداة تفاوض، لكنه لا يزال متردداً في إلحاق الأذى الاقتصادي بالأميركيين.

وقال توني سايكامور، محلل السوق في "آي جي أستراليا" (IG Australia Pty Ltd) في مذكرة: "التأجيل الذي حدث بين عشية وضحاها للرسوم على المكسيك يعد تذكيراً بالدورة التي دخلنا فيها، الإعلانات عن الرسوم يتبعها مكالمات ومفاوضات، وإعلانات النصر، ثم تبدأ الدورة من جديد"، وأضاف: "في النهاية، الطريق يؤدي إلى رسوم أعلى، ونمو أبطأ، وارتفاع التضخم، وأقل يقين بالمخاطر".