دبي تخالف تراجعاً جماعياً للبورصات العربية

واصل سوق دبي المالي ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، أول تداولات شهر فبراير، إذ صعد مؤشر السوق بنسبة 0.05% أو ما يعادل 2.4 نقطة، مسجلاً 5182.76 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 762 مليون درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات الصناعة والمرافق العامة والاتصالات.

وبذلك يخالف مؤشر سوق دبي أداء البورصات العربية التي تراجعت أغلب مؤشراتها، وتحديداً أسواق السعودية وقطر ومسقط والبحرين ومصر.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 903.14 مليارات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 903.9 مليارات درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «بنك الإمارات للاستثمار» ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 12.2%، في حين استحوذ سهما «إعمار» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ275 مليون درهم تعادل 42% من سيولة سوق دبي الإجمالية البالغة 657.2 مليون درهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «أمان» 9.14%، و«سكون للتأمين» 2.8%، و«الإمارات ريم للاستثمار» 2.4%، و«ديوا» 2.34%، و«دبي الإسلامي» 1.4%، بينما انخفض سهم «دريك آند سكل» بنسبة 1.1% عند 0.351 درهم، وانخفض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.4% عند 13.45 درهماً، وانخفض سهم «طلبات» بنسبة 0.7% عند 1.41 درهم.