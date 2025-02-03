سوق دبي يرتفع للجلسة الثالثة بمكاسب 762 مليون درهم

واصل سوق دبي المالي ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، أول تداولات شهر فبراير، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.05% أو ما يعادل 2.4 نقطة، مسجلاً 5182.76 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 762 مليون درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات الصناعة والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 903.14 مليارات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 903.9 مليارات درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «بنك الإمارات للاستثمار» ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 12.2%، في حين استحوذ سهما «إعمار» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ275 مليون درهم تعادل 42% من سيولة سوق دبي الإجمالية البالغة 657.2 مليون درهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «أمان» 9.14%، و«سكون للتأمين» 2.8%، و«الإمارات ريم للاستثمار» 2.4%، و«ديوا» 2.34%، و«دبي الإسلامي» 1.4%.

وانخفض سهم «دريك آند سكل» بنسبة 1.1% عند 0.351 درهم، وانخفض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.4% عند 13.45 درهماً، وانخفض سهم «طلبات» بنسبة 0.7% عند 1.41 درهم.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 5.5 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 328 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 322.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9575.84 نقطة متراجعاً 0.11% في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 106.7 ملايين درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 102.5 مليون درهم، ثم «بروج» بسيولة 89.3 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم «بنك الفجيرة الوطني» 11.9%، و«البنك التجاري الدولي» 7.3%، و«أبوظبي الوطنية للتأمين» 4.3%، و«برجيل القابضة» 3%، و«أبوظبي الإسلامي» 2.9%، وارتفع سهم «أمريكانا» بنسبة 2.6%، وسهم «ملتيبلاي» بنسبة 0.94%.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.04 مليار درهم في سوق أبوظبي، و657.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 454.9 ملايين سهم عبر تنفيذ نحو 36.2 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت معظم أسواق الأسهم العربية تراجعاً بالأداء في ختام تعاملات أمس، وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.63%، ومسقط 0.05% والبحرين 0.30%، فيما ارتفعت بورصة الكويت 0.64%.

السعودية

وأغلق مؤشر السوق السعودي على تراجع بنسبة 0.3 %. وتراجع سهم أرامكو السعودية، بأقل من 1 % عند 27.70 ريالاً. وهبط سهم البنك الأول، بنسبة 2 %.

مصر

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات الجلسة، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات بلغت 3.1 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.215 تريليون جنيه. وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 29754 نقطة.