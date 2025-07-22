البورصات الأوروبية تدرس التداول على مدار الساعة

تدرس البورصات الأوروبية إمكانية تطبيق نظام التداول على مدار الساعة، في محاولة لتعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد، في ظل الفجوة الواضحة مقارنة بنشاط التداول المتزايد في الولايات المتحدة.

وقال أليكس دالي، رئيس الأسهم الأوروبية لدى مشغلة البورصات «سي بي أو إي يوروب»، إن المجموعة تتابع عن كثب تزايد الطلب على فترات التداول الأطول.

وأشار «دالي» في تصريح لشبكة «سي إن بي سي»، إلى أن المستثمرين الأفراد عالمياً يسعون لتوسيع مشاركتهم في أسواق الأسهم الأوروبية.

وفي إطار جهودها لتعزيز نشاط الأفراد، أطلقت «سي بي أو إي» خدمة جديدة خفضت من خلالها رسوم التداول في 18 سوقاً أوروبياً مطلع هذا الشهر.

فيما أشارت مجموعة «سيكس – SIX» المشغلة للبورصة السويسرية، أنها تدرس تمديد ساعات التداول الخاصة بالمنتجات المالية المختلفة مثل صناديق المؤشرات والمشتقات، استجابة للطلب المتزايد من المستثمرين الأفراد.

وكانت مجموعة لندن ستوك إكستشنج أعلنت عن إمكانية تطبيق نظام التداول على مدار 24 ساعة استجابة للطلب المتزايد من صغار المستثمرين، وفقاً لما ذكرته «فايننشال تايمز» عن مصادر على دراية بالأمر.

وأوضحت المصادر أن الجهة المشغلة لبورصة لندن تجري مناقشات بشأن تمديد ساعات العمل، بما في ذلك التداول على مدار الساعة، وتدرس الجوانب العملية لهذه الخطوة والتكنولوجيا المطلوب توافرها، وآثارها التنظيمية.

وذلك ضمن مناقشات واسعة النطاق في بورصة لندن حول المنتجات والخدمات الجديدة المحتملة، وسط تزايد أعداد المستثمرين الأفراد، الذين يتداولون عبر جوالاتهم الذكية، وهو ما دفع كلاً من بورصة نيويورك وناسداك في الأشهر الأخيرة لدراسة تمديد ساعات التداول، إلى جانب أن طبيعة أسواق العملات المشفرة، التي تعمل على مدار الساعة تشهد أحجام تداول مزدهرة، وهو ما دفع البورصات أيضاً للنظر في تمديد ساعات التداول بها.